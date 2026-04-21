„Ein Wunder“: Mit 44 Jahren verkündet Natalie Portman ihre Schwangerschaft.

Fabienne Ba.
Extrait du film « Ma vie »

Natalie Portman teilte diese unerwartete Nachricht mit tiefer Dankbarkeit mit. Die israelisch-amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin erwartet ihr drittes Kind und bezeichnet es ohne Zögern als „Wunder“.

Eine überraschende Ankündigung

Wie einige ihrer Kolleginnen, etwa Julia Roberts und Halle Berry, erlebte auch Natalie Portman eine späte Schwangerschaft. Obwohl dies heutzutage keine Ausnahme mehr darstellt, sorgt dieses Phänomen nach wie vor für starke Emotionen und fesselt die Medien. In einem Interview mit dem amerikanischen Magazin Harper’s Bazaar verkündete die Schauspielerin die freudige Nachricht: Sie erwartet ihr drittes Kind, ihr erstes mit ihrem neuen Partner, dem französischen Musiker Tanguy Destable. Natalie Portman, die seit einigen Jahren in Paris lebt, nutzte dieses Interview, um sowohl ihre Freude als auch die Herausforderungen dieses Moments zu teilen.

„Ein wahres Privileg, ein Wunder“

Die Schauspielerin drückte ihre Dankbarkeit sichtlich bewegt aus: „Tanguy und ich sind überglücklich. Ich bin so dankbar. Es ist ein wahres Privileg, ein Wunder. Ich bin damit aufgewachsen, zu hören, wie schwer es ist, schwanger zu werden. Viele meiner Lieben haben sehr schwere Zeiten durchgemacht, und ich möchte ihnen meinen Respekt erweisen.“ Sie fügte hinzu: „Im Wissen, dass dies wahrscheinlich das letzte Mal ist, genieße ich jeden Augenblick.“

Eine Schwangerschaft, die man in Gelassenheit erlebt

Natalie Portman ist bereits Mutter von Aleph (14) und Amalia (9), die aus ihrer Ehe mit dem Tänzer und Choreografen Benjamin Millepied stammen. Dieses dritte Kind ist ihr erstes mit Tanguy Destable. Während manche Frauen mit 40 bereits die Wechseljahre spüren, erleben andere noch im Mutterleib die unendliche Freude der Mutterschaft neu. Mit 44 Jahren hat sich Natalie Portman ihre sonnige Art bewahrt, die sie so treffend beschreibt.

Sie geht mit einer gewissen Leichtigkeit, ja fast Spiritualität, an diese Schwangerschaft heran, als sei sie mit neuer Kraft erfüllt. „Ich habe mehr Energie, als ich gedacht hätte“, vertraut sie an und fügt hinzu, dass sie sich durch Schwimmen fit hält. Sie spricht auch von einer anderen Art von Reife: „Es gibt eine Art von Dankbarkeit, die man in jungen Jahren nicht unbedingt versteht.“ Mit ihren Worten, die vielen aus der Seele sprechen, betont Natalie Portman die Einzigartigkeit jeder Schwangerschaft.

Natalie Portman, die mit zwölf Jahren in Luc Bessons „Léon – Der Profi“ entdeckt und anschließend durch „Star Wars“ und „Black Swan“ – für den sie einen Oscar erhielt – berühmt wurde, bereitet sich derzeit auf die Veröffentlichung von „The Gallerist“ vor, die für Ende 2026 geplant ist. Zwischen Paris, Kino und ihrer neuen Rolle als Mutter scheint sie die Balance gefunden zu haben, nach der sie gesucht hat.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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