In Cannes rückt Diane Kruger ein Accessoire wieder ins Rampenlicht, das lange Zeit unauffällig geblieben war.

Diane Kruger bezauberte kürzlich auf dem roten Teppich der 79. Filmfestspiele von Cannes (12.–23. Mai 2026) anlässlich der Vorführung des Films „Vaterland“. Die deutsche Schauspielerin, ein Stammgast in Cannes, wählte für diesen Anlass ein ausgesprochen elegantes Outfit. Neben dem bestickten Kleid zog vor allem ein Accessoire alle Blicke auf sich: ein langer, tannengrüner Umhang, der meisterhaft über ihre Schulter drapiert war. Ein Detail, das alles andere als zufällig war und durchaus das Potenzial hat, den größten Trend der Saison zu setzen.

Ein goldener und asymmetrischer Look

Um die 24 Stufen des Palais des Festivals zu erklimmen, wählte Diane Kruger ein goldenes, asymmetrisches Kleid – auf der einen Seite kurz, auf der anderen lang – aus seidigem Stoff mit zarter Blumenstickerei. Ein raffiniertes, fast kostbares Kleidungsstück, doch das zentrale Accessoire des Looks machte den entscheidenden Unterschied: ein langer, tannengrüner Umhang, der um den Hals gebunden und über eine Schulter drapiert war.

Diese mutige Wahl verwandelt eine klassische Silhouette im Handumdrehen in einen spektakulären Auftritt. Die Schauspielerin tauschte die auf dem Laufsteg gezeigten Overknee-Stiefel gegen zarte Sandaletten mit Absatz, die perfekt zu ihrem Kleid passten. Ihre geflochtene Frisur und der Schmuck von Tiffany & Co. rundeten den Look ab – ein fast mittelalterlich anmutender, moderner Stil.

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Der Umhang, das Modeaccessoire, das ein starkes Comeback feiert

Diane Krugers Wahl dieses Ensembles ist kein Zufall. Der Cape, lange Zeit den kälteren Monaten vorbehalten, feiert in den aktuellen Kollektionen ein großes Comeback. Er war auf zahlreichen Herbst/Winter-Schauen 2026/27 in verschiedenen Varianten zu sehen: lang und majestätisch, kurz und strukturiert, aus Samt, Wolle oder Chiffon. Dieser Trend wird von dem gemeinsamen Wunsch nach ausdrucksstarken, theatralischen Stücken getragen, die ein Outfit im Handumdrehen verwandeln.

Indem Diane Kruger es in Cannes, einer der weltweit meistgesehenen Modenschauen, trug, verschaffte sie ihm unschätzbare Aufmerksamkeit. Diese Aufmerksamkeit könnte ausreichen, um die Begeisterung für dieses Accessoire, das irgendwo zwischen Kleidungsstück und Statement-Piece anzusiedeln ist, dauerhaft neu zu entfachen.

Ein willkommener Auftritt an einem Tag voller Höhepunkte

Dieser Auftritt auf dem roten Teppich war Teil eines besonders ereignisreichen dritten Festivaltages. Neben der amerikanischen Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin Demi Moore, die an diesem Tag bereits zum dritten Mal in Cannes zu Gast war, zog Diane Kruger die Aufmerksamkeit der Fotografen auf sich. Die Vorführung des Wettbewerbsfilms „Vaterland“ verlieh dem Abend eine starke filmische Dimension.

Auch Diane Krugers ästhetische Entscheidungen blieben nicht unbemerkt: Zwischen dem tannengrünen Cape, der floralen Stickerei und der geflochtenen Frisur erkannten manche eine mögliche Anspielung auf die Welt von „Der Herr der Ringe“. Ein besonders passender Bezug, da Regisseur Peter Jackson in diesem Jahr die Ehrenpalme des Festivals erhielt. Ob diese Inspiration nun beabsichtigt oder zufällig war, das Ergebnis wurde einhellig gelobt. Diane Kruger, Gewinnerin des Preises als Beste Schauspielerin in Cannes für „Aus dem Nichts“ im Jahr 2017, bestätigt einmal mehr ihren Status als unverzichtbare Stilikone an der Croisette.

Mit diesem bestickten Kleid und dem spektakulären Cape sorgte Diane Kruger für einen der eindrucksvollsten Auftritte zum Auftakt der Filmfestspiele von Cannes 2026. Doch neben dem Look selbst ist es vor allem ein Accessoire, das sie wieder in den Mittelpunkt der Modewelt rückt: das lange vergessene Cape, das wir in den kommenden Monaten nun häufiger sehen werden.