Hinter der Kritik an Olivia Rodrigos Kleid zeichnet sich eine tiefergehende Debatte ab.

Anstatt die Gesangsleistung zu würdigen und die Künstler für ihr Können zu feiern, wird heutzutage fast schon als Initiationsritus empfunden, dass die Outfits von Sängerinnen und Sängern kritisiert werden. Auch Pop-Rock-Ikone Olivia Rodrigo blieb von dieser öffentlichen Kritik nicht verschont. Ihr Babydoll-Kleid, kombiniert mit auffälligen Schuhen, wurde von unzähligen anonymen Kommentatoren bis ins kleinste Detail seziert. Dieses Outfit, das lediglich als modisches Statement gedacht war, wurde beinahe zum nationalen Streitthema.

Olivia Rodrigos Babydoll-Kleid, ein Magnet für Kritik

Olivia Rodrigos Name taucht immer wieder in den Nachrichten auf. Die amerikanische Sängerin, bekannt für ihren vielseitigen Musikstil und ihre ganz eigene Interpretation von Pop-Rock, sorgt diesmal nicht mit ihrem unbestreitbaren Talent für Schlagzeilen, sondern mit ihrem jüngsten, scheinbar harmlosen Bühnenoutfit. Ihr Outfit, das als Bühnenhintergrund und somit als sekundäres Element ihrer Performance gedacht war, hat sich zu einem viralen Gesprächsthema entwickelt.

Bei der Veranstaltung des Spotify Billions Club, die Künstler mit über einer Milliarde Streams auf der Plattform auszeichnet, blieb die Sängerin von „Bad Idea Right“ ihrem Stil treu und unterstrich ihre einzigartige Persönlichkeit einmal mehr durch ihren Modestil. Sie erschien am Mikrofon in einem Babydoll-Kleid mit kleinen Blümchen und Spitze. Um diesem zurückhaltenden Outfit, kombiniert mit kurzen Shorts, einen Hauch von Extravaganz zu verleihen, trug sie derbe Stiefel und darunter sichtbare weiße Socken. Dieses Ensemble, eine Mischung aus Retro-Country-Stil und Rock-Ästhetik der 2000er, ging schnell viral.

Online, in einer Art kollektiver Immunität, ernennen sich Internetnutzer regelmäßig selbst zu Modekritikern und zögern nicht, über die Kleiderwahl von Prominenten zu urteilen, als hätten sie ein Mitspracherecht. Als „zu kurz“, „unzüchtig“ oder gar „infantilisierend“ abgetan , wird dieses scheinbar harmlose Kleid zum ultimativen Tabu, zum Affront gegen die Sittsamkeit, zum Objekt satanischer Absichten stilisiert. „Kann Olivia Rodrigo sich nicht wie ein normaler Popstar kleiden und aufhören, wie ein Baby auszusehen?“, fragt ein Internetnutzer auf X (ehemals Twitter).

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Was Internetnutzer an diesem Kleid mit seinem „unschuldigen Stil“ kritisieren

Internetnutzer bemängelten nicht nur ein „altmodisches“ Design oder einen „modischen Fehltritt“. In ihrer Online-Tirade gingen sie noch weiter und warfen der Künstlerin vor, sich „wie ein kleines Mädchen zu benehmen“ und ein Kinderoutfit zu „sexualisieren“. Als wäre das Babydoll-Kleid eine überdimensionale Version der Stoffstücke, die auf die zarte Haut von Porzellanpuppen genäht werden, oder gehörte es ausschließlich in die Garderobe von Kleinkindern. Laut diesen voreiligen Urteilen hat Mode eine Toleranzgrenze, die nicht überschritten werden sollte. Während Kinderbikinis, kindgerechtes Make-up und Mini-Shorts für kleine Mädchen auf allgemeine Gleichgültigkeit stoßen, hat Olivia Rodrigos Babydoll-Kleid eine irrationale Kontroverse ausgelöst.

Was Internetnutzer als „mädchenhaftes Outfit“ bezeichnen, erzählt tatsächlich eine Geschichte. Es ist weder Provokation noch ein Anfall von Wahnsinn, um Aufmerksamkeit zu erregen. Dieses Kleidungsstück fügt sich in die künstlerische Ausrichtung ihres neuesten Albums „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“ ein, auf dem Olivia Rodrigo Riot-Grrrl-Ästhetik mit koketter Vintage-Attitüde verbindet.

„Ich möchte, dass alles verspielt und entspannt ist“, sagte die Sängerin der britischen Vogue zu ihrem Kleidungsstil. Leider nahmen Internetnutzer diesen Look sehr ernst und überschütteten ihn mit Kritik wie faule Tomaten auf einem Marktplatz. Wahrscheinlich kennen sie die Ursprünge des Kleides nicht, das schon viele Silhouetten zierte, darunter auch die der legendären Jane Birkin. Als militante Reaktion auf die konservative Mode der damaligen Zeit wurde das Babydoll-Kleid auch von Rockstars wie Courtney Love als Symbol des Protests getragen.

Ein Outfit, das keiner Entschuldigung oder Rechtfertigung bedarf

Letztlich geht die Debatte um dieses Kleid weit über eine einfache Frage des Modegeschmacks hinaus. Sie spiegelt vor allem diese seltsame kollektive Besessenheit wider, das Aussehen von Frauen in der Öffentlichkeit genauestens zu beäugen, als ob jeder Zentimeter Stoff einer Expertenanalyse bedürfte und zwangsläufig eine versteckte Botschaft enthielte. Bei männlichen Künstlern wird ein „gewagtes“ Outfit oft als ästhetische Entscheidung gelobt. Bei einer Sängerin hingegen wird es schnell zum Anlass für Misstrauen, Moralisierungen oder Unterstellungen von Hintergedanken.

Olivia Rodrigo tat nichts anderes als das, was alle großen Künstler tun: Sie erzählte eine Geschichte durch eine Silhouette und trug Kleidung, die diese widerspiegelte. Ihr Babydoll-Kleid war schlicht ein Identitätsmerkmal, eine visuelle Referenz, keine perverse Parodie auf die Kindheit. Es war einfach Teil einer künstlerischen Kontinuität, getreu dem Universum, das sie seit ihren Anfängen erschafft – irgendwo zwischen wehmütiger Romantik, Y2K-Nostalgie und Rock-Respektlosigkeit.

Auch wenn die kollektive Vorstellung oft Bilder von Rockstars in Lederjacken, zerrissenen Jeans und T-Shirts mit Slogans hervorruft, ist das keine unumstößliche Regel. Olivia Rodrigo beweist, dass Sanftmut und Wut nebeneinander existieren können, und genau das macht ihren Charakter so faszinierend. Mode sollte ein Raum der Freiheit bleiben, kein Instrument der Unterdrückung oder ein Vorwand für Bestrafung.