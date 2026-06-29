Auf der Tribüne unterstützt dieses portugiesische Model ihr Land mit Fotos, die Reaktionen hervorrufen.

Sara Sampaio zeigte stolz die Farben ihrer Nationalmannschaft. Das portugiesische Model feuerte ihr Team Portugal bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ von der Tribüne aus an. Auf Instagram teilte sie eine Reihe von Fotos mit der humorvollen Bildunterschrift „Trainer, lass mich auf den Platz!“ , die bei ihren Followern für Begeisterung sorgte.

Ein personalisiertes Portugal-Trikot

Zu diesem Anlass hatte sich Sara Sampaio komplett in ein Fan-Outfit geworfen. Das Model trug ein Trikot der portugiesischen Nationalmannschaft, personalisiert mit ihrem Namen – „Sara Sampaio“ auf dem Rücken –, das sie mit Jeans kombinierte. Überglücklich strahlte sie vor Begeisterung und Stolz, ihr Land zu unterstützen. Ein Look, der schlicht und zugleich strahlend war und perfekt zur Stimmung des Spieltags passte.

Ein leidenschaftlicher Unterstützer

Abgesehen von ihrem Outfit ist es vor allem ihre Begeisterung, die durchscheint. „Lasst mich auf den Platz, Trainer! Vamos!“, kommentierte Sara Sampaio das Foto mit einem Hauch von Selbstironie und brachte damit deutlich ihren Wunsch zum Ausdruck, die Spannung an der Seite der Seleção zu erleben. Die gebürtige Portugiesin hat nie ein Geheimnis aus ihrer Verbundenheit zu ihrem Heimatland gemacht, das sie bei großen Turnieren leidenschaftlich unterstützt. Dieser Auftritt auf der Tribüne ist ein weiteres Beispiel dafür.

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Fotos, die für Aufsehen sorgen

Es überrascht nicht, dass dieser Beitrag zahlreiche Reaktionen auslöste. In den Kommentaren lobten Internetnutzer Sara Sampaios Energie und ihren Humor sowie ihre fanatische Ausstrahlung. Viele freuten sich, sie in ausgelassener Stimmung ihr Team anfeuern zu sehen. Dies bestätigt einmal mehr Sara Sampaios Popularität, denn sie hat Millionen von Followern.

Mit diesen Fotos von der Tribüne bewies Sara Sampaio, dass sie zu den leidenschaftlichsten Anhängern Portugals gehört. Mit ihrem personalisierten Trikot, ihrer guten Laune und ihren verschmitzten Augenzwinkern verzauberte sie ihre Fans und bestätigte, dass die Atmosphäre auf den Rängen ebenfalls zum Spektakel beiträgt.