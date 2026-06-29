Die Partnerin einer portugiesischen Spielerin und ihre Zwillingsschwester ziehen die gesamte Aufmerksamkeit auf sich im Stadion.

Julia P.
BBC & marimeniz / TikTok

Während eines Spiels der portugiesischen Nationalmannschaft bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2026 gerieten zwei Fans unfreiwillig ins Rampenlicht. Die Zwillingsschwestern, die auf der Tribüne gefilmt wurden, verbreiteten sich rasend schnell in den sozialen Medien. Und das aus gutem Grund: Eine von ihnen, Matilde Neiva, ist niemand Geringeres als die Partnerin des portugiesischen Spielers Francisco Conceição.

Zwei Zwillingsschwestern, die für Aufsehen sorgen

Die Szene ereignete sich während Portugals letztem Gruppenspiel gegen Kolumbien. Die Zwillingsschwestern, die im Trikot der portugiesischen Nationalmannschaft auf der Tribüne saßen, wurden von Kameras eingefangen. Ihre verblüffende Ähnlichkeit sowie ihre ausdrucksstarken Reaktionen – insbesondere nach einer vergebenen Chance der Portugiesen – blieben online nicht unbemerkt. In den sozialen Medien rätselten viele über die Identität der beiden Fans und überschütteten sie mit bewundernden Kommentaren.

@marimeniz Die portugiesischen Zwillingsschwestern Maria Neiva und Matilde Neiva wurden schnell zu einem Trendthema in den sozialen Medien, nachdem ihre Reaktionen während des WM-Spiels zwischen Portugal und Kolumbien viral gingen. #portugal🇵🇹 #zwillinge #portugalfans #cristiano #weltcup ♬ WILDFLOWER - Billiebillie

Francisco Conceiçãos Begleiter

Das Rätsel war schnell gelöst. Eine der Zwillinge, Matilde Neiva, ist tatsächlich die Partnerin von Francisco Conceição, dem Flügelspieler der portugiesischen Nationalmannschaft. Das Paar, das sein Privatleben sehr schützt, ist Berichten zufolge seit 2023 zusammen. Der Spieler, Sohn von Trainer Sérgio Conceição, wechselte letzte Saison zu Juventus Turin. Seine Zwillingsschwester Maria war an diesem Abend an seiner Seite.

Ein Phänomen, das spezifisch für den Wettbewerb ist

Diese Sequenz verdeutlicht einmal mehr ein mittlerweile bekanntes Phänomen: Bei großen Wettbewerben richtet sich die Aufmerksamkeit nicht mehr allein auf das Spielfeld. Partnerinnen der Spieler, Prominente oder ganz normale Fans werden für die Dauer einer gefilmten Reaktion zu Personen, die verfolgt und kommentiert werden. Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, die von Milliarden Zuschauern verfolgt wird, bietet die ideale Plattform für diese spontanen Momente, die ein wahrer Segen für die sozialen Medien sind.

In nur wenigen Sekunden auf der Leinwand hinterließen Matilde Neiva und ihre Zwillingsschwester einen bleibenden Eindruck und bewiesen, dass die Atmosphäre auf den Rängen ebenfalls Teil des Spektakels ist. Mit ihrer Unterstützung für die portugiesische Mannschaft und ihrer engen Schwesternbindung lieferten die beiden ungewollt eines der meistgeteilten Bilder des Abends.

Julia P.
Julia P.
Ich bin Julia, Journalistin mit Leidenschaft für fesselnde Geschichten. Mit meinem kreativen Schreibstil und meinem scharfen Blick beleuchte ich die unterschiedlichsten Themen – von aktuellen Trends und gesellschaftlichen Fragen bis hin zu kulinarischen Genüssen und Schönheitsgeheimnissen.
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