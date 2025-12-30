„Jede Frau ist frei zu…“: Die inspirierende Vision von Feminismus der Miss France 2026

Seit ihrer Krönung erntet Hinaupoko Devèze, Miss France 2026, ungebrochene Bewunderung. Die erst 23-jährige Tahitierin beeindruckt nicht nur mit ihrer Schönheit, sondern auch mit der Tiefe ihrer Botschaft. In einem kürzlich veröffentlichten Social-Media-Beitrag teilte die neue Botschafterin französischer Eleganz ihre Vision eines „modernen Feminismus“, der sich entschieden auf Freiheit und Mitgefühl konzentriert.

Eine Reise, die auf Widerstandsfähigkeit basiert

Trotz ihres strahlenden Lächelns und ihrer Bühnenpräsenz war Hinaupoko Devèze nicht immer selbstbewusst. Sie gibt zu, lange unter den Urteilen anderer und dem Zweifel, nicht „gut genug“ zu sein, gelitten zu haben. Ihre Wahl zur Miss France und die Unterstützung des Publikums ermöglichten es ihr, diese Verletzlichkeit in Stärke zu verwandeln: „Meine Andersartigkeit ist zu meiner Stärke geworden“, erklärte sie sichtlich bewegt im Fernsehen. Eine kraftvolle Botschaft, insbesondere von einer Miss France, die entschlossen ist, ihren Ruhm zu nutzen, um Frauen zu inspirieren, sich selbst so zu lieben, wie sie sind.

Ein auf individueller Freiheit basierendes Feminismuskonzept

In einem Video auf dem offiziellen Miss-France-Account teilt Hinaupoko Devèze ihre persönliche Definition von Feminismus: „Miss zu sein bedeutet für mich, starke Botschaften zu vermitteln. Ich finde, jede Frau hat das Recht, zu tun, was sie will. Genau das ist Feminismus für mich.“ Fernab von theoretischen Diskussionen betont ihre Vision die individuelle Autonomie und die Möglichkeit für alle Frauen, ihr eigenes Schicksal zu bestimmen, ohne sich gesellschaftlichen, traditionellen oder sozialen Medien-Vorgaben unterzuordnen.

Die junge Frau fügt eine wesentliche Dimension hinzu: die psychische Gesundheit, die in Diskussionen über das Wohlbefinden von Frauen oft vernachlässigt wird. Indem sie betont, wie wichtig es ist, sich ebenso um die psychische wie um die physische Gesundheit zu kümmern, beweist Hinaupoko Devèze, dass sie einen mitfühlenden und umfassenden Feminismus verkörpert – sowohl individuell als auch kollektiv.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Miss France Official (@missfranceoff)

Eine junge Frau, die den Franzosen nahesteht.

Seit ihrer Krönung setzt sich Hinaupoko für eine Botschaft der Einheit und des Respekts ein. Ihre aufrichtigen Worte bestätigen, dass sie diese Regierungszeit in erster Linie als ein menschliches Abenteuer erleben will, geprägt von Miteinander, Vielfalt und französischem Stolz.

Mit ihren präzisen Worten und ihrer Authentizität hat sich Hinaupoko Devèze bereits als engagierte und inspirierende Miss France etabliert. Ihre Botschaft, erfüllt von Sanftmut und Überzeugung, erinnert uns daran, wie Feminismus und Anmut Hand in Hand gehen können: eine Einladung, man selbst zu sein, sich selbst anzunehmen und die Freiheit jeder Frau zu feiern.