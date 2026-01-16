„Zu dick, zu jung“: Mit 50 Jahren spricht Drew Barrymore über Körperkritik.

Drew Barrymore, die im Alter von sieben Jahren durch den Film „E.T. – Der Außerirdische“ internationale Berühmtheit erlangte, wuchs im Rampenlicht auf – aber auch unter ständiger Beobachtung. In ihrer eigenen Talkshow, der „Drew Barrymore Show“ , erzählte die Schauspielerin sichtlich bewegt, wie früh die Urteile über ihr Aussehen begannen.

Vier Jahrzehnte Kampf um die Liebe zueinander

Schon mit zehn Jahren wurde sie als „zu dick“, „nicht blond genug“ oder „zu jung“ bezeichnet. Diese Bemerkungen von Erwachsenen aus der Filmbranche trafen sie tief. Als Drew Barrymore ein Foto von sich als Kind betrachtete, erinnerte sie sich an ein Gefühl der Verwirrung und Traurigkeit: „Ich wusste nicht mehr, was ich für andere sein sollte.“

Heute erzählt Drew Barrymore, die auf ihren persönlichen und beruflichen Werdegang zurückblickt, dass sie vier Jahrzehnte brauchte, um sich von diesem Druck zu befreien. Die amerikanische Schauspielerin, Produzentin, Autorin, Regisseurin, Fernsehmoderatorin und Geschäftsfrau spricht von einem täglichen inneren Kampf, um endlich daran zu glauben, dass sie Glück verdient. Sie erinnert uns daran, dass dieser Weg nicht geradlinig verläuft: Zweifel können in jedem Alter wieder auftauchen, aber das Wichtigste ist ihrer Meinung nach, zu lernen, sich selbst zu schützen. Drew Barrymore betont die wichtige Botschaft der emotionalen Autonomie: Jeder Mensch kann seine eigenen Grenzen setzen, wenn er Kritik erfährt, und sich weigern, sich die Freude rauben zu lassen.

Eine Botschaft der Hoffnung für die Jüngsten

Die Schauspielerin wendet sich direkt an junge Menschen, die ähnlichem Druck ausgesetzt sind, und möchte ihnen Trost spenden. „Ihr seid nicht allein“, betont sie. Drew Barrymore ermutigt sie, nicht länger zu versuchen, es allen recht zu machen, sondern stattdessen eine Form der Freiheit zu finden, indem sie lernen, sich selbst so zu lieben, wie sie sind. Sie schließt mit einem hoffnungsvollen Ausblick: „Ein Neuanfang ist immer möglich.“ Selbst wenn man am Boden zerstört ist, kann man heilen und, sobald man geheilt ist, anderen dabei helfen, dasselbe zu tun. Für Drew Barrymore ist dieser Kreislauf der Freundlichkeit ein wesentlicher Bestandteil seelischer Gesundheit.

Indem sie ihre schmerzhafte Vergangenheit aufarbeitet, liefert Drew Barrymore ein ebenso persönliches wie universelles Zeugnis: Die Schönheitsideale, die einem von klein auf auferlegt werden, können tiefe Wunden hinterlassen, doch Resilienz und Selbstmitgefühl ermöglichen deren Heilung. Ihre Botschaft spricht alle Generationen an: Wahre Schönheit liegt in der Selbstakzeptanz, frei vom Blick anderer.