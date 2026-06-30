Dua Lipa teilt die schönsten Momente ihrer Flitterwochen in Italien.

Die britische Singer-Songwriterin Dua Lipa genießt ihr Eheglück in vollen Zügen. Nur wenige Wochen nach ihrer Hochzeit mit dem Schauspieler Callum Turner teilte sie auf Instagram eine Reihe von Flitterwochenfotos, die unter der italienischen Sonne entstanden sind. Zwischen idyllischer Kulisse, intimen Momenten und strahlendem Glück gewährte sie ihren Followern einen Einblick in diese bezaubernde Zeit.

Eine idyllische Hochzeitsreise in Italien

Dua Lipa hat sich in eine idyllische Umgebung zurückgezogen. Sie genießt einen sonnigen Aufenthalt an der toskanischen Küste, die sie selbst als wahres „Paradies auf Erden“ bezeichnet. Auf ihren Fotos wirkt sie entspannt und strahlend, während sie die Landschaft, die Sonne und den gelassenen italienischen Lebensstil genießt. Ein romantischer Kurzurlaub, der perfekt zu dem Anlass passt, den sie feiert.

Momente der Komplizenschaft mit ihrem Ehemann

Abgesehen vom Setting strahlen diese Fotos Liebe und Vertrautheit aus. Auf einigen ungestellten Aufnahmen posiert Dua Lipa an der Seite ihres Ehemanns Callum Turner in spontanen und zärtlichen Momenten. Auf einem Selfie strahlt das Paar vor Glück, während die Sängerin stolz ihren neuen Ehering präsentiert, der zu ihrem Verlobungsring passt. Diese Bilder voller Zärtlichkeit bezeugen die Freude des frischvermählten Paares.

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Eine Hochzeit in Sizilien

Diese Flitterwochen folgen auf eine vielbeachtete Hochzeit. Dua Lipa und Callum Turner gaben sich im Rahmen einer dreitägigen Feier in Sizilien das Jawort. Ein Ereignis, das dem Ruhm des Paares gerecht wurde und ein neues Kapitel in ihrer Beziehung einläutete. Die sichtlich überglückliche Dua Lipa hat seit der Hochzeit kein Geheimnis aus ihrem Glück gemacht.

Mit diesen Fotos von ihren Flitterwochen in Italien schenkt Dua Lipa ihren Followern eine sonnige und romantische Auszeit. Zwischen der traumhaften Landschaft, der engen Verbundenheit zu ihrem Ehemann und der Freude über das frischvermählte Leben genießt sie diesen einzigartigen Moment in vollen Zügen. Kein Wunder, dass ihre Fans begeistert sind und sich freuen, sie so strahlend zu sehen.