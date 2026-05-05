Beyoncé feiert ein spektakuläres Comeback mit einem diamantenen „Skelettkleid“.

Zehn Jahre Abwesenheit von der Met Gala – und eine Rückkehr, die das Warten wert war. In der Nacht vom 4. auf den 5. Mai stieg Beyoncé in einem mit Diamanten besetzten Skelettkleid die Stufen des Metropolitan Museum of Art hinauf und eroberte damit im Nu das Internet.

Eine Rückkehr nach zehn Jahren Abwesenheit

Beyoncé war ein Jahrzehnt lang nicht mehr auf dem roten Teppich der Met Gala zu sehen gewesen. Ihre Rückkehr 2026 – als Co-Vorsitzende des Abends zusammen mit der australisch-amerikanischen Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin Nicole Kidman, der amerikanischen Tennisspielerin Venus Williams und der ehemaligen Chefredakteurin der amerikanischen Vogue, Anna Wintour – war einer der am meisten erwarteten Momente der Gala. Sie erschien in Begleitung von Jay-Z und ihrer 14-jährigen Tochter Blue Ivy, die mit ihrer trendigen Sonnenbrille ganz offensichtlich die coole Ausstrahlung ihrer Mutter geerbt hat.

Das Thema „Kostümkunst“ der Ausgabe 2026 – die Mode als Kunstform anhand der Museumssammlungen erforschte – sollte die Beziehung zwischen Kleidung und menschlichem Körper hinterfragen. Beyoncé, die Kostüme im Laufe ihrer Karriere immer wieder als wirkungsvolles Erzählmittel eingesetzt hat – von den Outfits aus „Lemonade“ über die Bodysuits der „Renaissance Tour“ bis hin zu den Country-Looks von „Cowboy Carter“ – bedurfte keiner Erklärung. Das diamantbesetzte Skelettkleid war die perfekte Antwort.

Olivier Rousteings „Skelettkleid“ aus Diamanten

Das Kleid wurde von Olivier Rousteing, dem ehemaligen Kreativdirektor von Balmain, entworfen. Es handelt sich um eine skulpturale Kreation mit skelettartiger Struktur – ein Netzwerk aus Diamanten und Kristallen, das an die Knochen und Gelenke eines Skeletts erinnert und einen transparenten Stoffgrund bedeckt. Vervollständigt wird das Kleid durch ein eng anliegendes Oberteil, einen voluminösen Rock und eine üppige Schleppe aus cremefarbenen und puderblauen Federn.

Die Sonnenkrone und der Schmuck

Ein passender Kopfschmuck – eine diamantbesetzte Sonnenkrone – rundete den Look ab, begleitet von einer kunstvoll gearbeiteten Diamantkette und passenden Ohrringen. Ihr Haar fiel in goldblonden Locken, und ihr Make-up von Rokael Lizama bestach durch sanften Lidschatten, ein pudriges, rosafarbenes Rouge und einen glänzenden Nude-Lippenstift – eine ätherische Schönheit, die nicht mit dem Kleid konkurrieren, sondern es vielmehr unterstreichen sollte.

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"Feiert, was Gott euch gegeben hat."

Auf die Frage der Vogue nach der Bedeutung ihres Outfits antwortete Beyoncé schlicht: „Es geht darum, das zu feiern, was Gott einem gegeben hat.“ Sie würdigte auch ihren Designer: „Er ist mir immer treu gewesen und mit ihm habe ich so viele unglaubliche, ikonische Looks kreiert. Es geht mir vor allem darum, ihn zu repräsentieren.“

Blue Ivy auf dem roten Teppich: ein historischer Moment

Oben auf der Treppe posierten Beyoncé, Jay-Z und Blue Ivy gemeinsam für ein Familienfoto. Es war das erste Mal, dass die 14-jährige Blue Ivy ihre Mutter offiziell auf dem roten Teppich der Met Gala begleitete. Sichtlich gerührt sagte Beyoncé: „Es ist unglaublich, das mit ihr teilen zu können.“

Zehn Jahre Abwesenheit, ein diamantbesetztes Skelettkleid, eine Sonnenkrone und ihre Tochter Blue Ivy an ihrer Seite – Beyoncé brauchte keine Rede zur Met Gala 2026. Sie brauchte einfach nur über den roten Teppich zu schreiten.