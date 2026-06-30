In Wimbledon sorgte Tennisspielerin Naomi Osaka mit einem spektakulären Outfit für Furore.

Die japanische Tennisspielerin Naomi Osaka sorgte für Furore, als sie in einem weißen, kimonoartigen Outfit den Platz betrat. Ihr ebenso eleganter wie aussagekräftiger Auftritt wurde vom Publikum mit Jubelrufen gefeiert.

Ein vom Kimono inspiriertes Kleid

Um auf dem Londoner Rasen zu glänzen, wählte Naomi Osaka ein langes, fließendes Kleid, inspiriert von japanischer Zeremonienkleidung. Das mit Kranichen und Kirschblüten bestickte Kleid entstand in Zusammenarbeit mit der in Tokio ansässigen Designerin Hana Yagi. Yagi kombinierte es mit einem traditionellen Haarschmuck, dem Kanzashi. Ein bemerkenswertes Detail: Das komplett weiße Kleid entsprach penibel dem renommierten Dresscode des Turniers. Es wurde aus sieben verschiedenen Stoffen gefertigt und enthielt unter anderem Vintage-Kimonos und ein traditionelles Brautkleid.

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Eine Hommage an seine Wurzeln

Über seine ästhetische Wirkung hinaus besaß dieses Outfit eine starke symbolische Bedeutung. Naomi Osaka erklärte, dass Wimbledons Traditionsverbundenheit sie dazu angeregt habe, über ihr eigenes kulturelles Erbe nachzudenken. „Ich denke an die wohl ikonischste Silhouette überhaupt, und für mich ist das der Kimono“, verriet sie. Sie nannte auch eine unerwartete Inspirationsquelle: die von Lucy Liu im Film „Kill Bill“ gespielte Figur, die einen weißen Kimono trug. Für sie war dies eine Art Hommage an Japan.

Mode als Ausdrucksmittel

Für Naomi Osaka ist jeder Auftritt auf dem Court eine Gelegenheit, eine Geschichte zu erzählen. Vor ihrem Match legte sie sogar ihr langes Kleid ab und enthüllte ein weißes Sportoutfit mit geprägten Blumen, das innerhalb weniger Stunden ausverkauft war. Bekannt für ihren Stil, beweist Naomi Osaka einmal mehr ihre Vorliebe für spektakuläre Auftritte. Weit davon entfernt, einfach nur sportliche Leistungen zu erbringen, macht die Tennis-Championesse jeden Auftritt zu einem wahren Fashion-Moment, der von ihren Fans weltweit genauestens beobachtet wird.

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Mit ihrem Kimono-inspirierten Outfit sorgte Naomi Osaka vom ersten Tag in Wimbledon an für Furore. Sie bewies einmal mehr, dass sie Sport und Stil perfekt vereinen kann. Ihre Fans, die schon gespannt auf ihren nächsten Auftritt warten, waren davon natürlich begeistert.