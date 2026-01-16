„Frauen werden immer dicker“: Seine Bemerkung über den Körper einer Schauspielerin löst online Empörung aus.

Ein viraler Kommentar über den Körper der amerikanischen Schauspielerin Elle Fanning bei den Golden Globes 2026 hat die Debatte um Fatphobie, Bodyshaming und die unfairen Schönheitsideale, denen Frauen ausgesetzt sind, neu entfacht. Unter einem Video der Schauspielerin schrieb ein Internetnutzer: „Frauen werden fett“, was eine Welle der Empörung im Netz auslöste.

Ein Kommentar, der im Internet für Furore sorgte

Viele Nutzer reagierten umgehend, verspotteten den Verfasser der Nachricht und verurteilten die grundlose Grausamkeit gegenüber dem Körper einer Frau. Einige antworteten mit bissigen Bemerkungen wie : „Haben deine Hähnchenschenkel das gepostet?“ , was die Ironie des Kritikers unterstreicht, der sich anmaßt, über das Aussehen anderer zu urteilen.

Andere schrieben : „Männer werden immer kleiner“, und drehten damit den Spieß um auf diejenigen, die sich über Frauenkörper äußern, als wäre dies ein legitimes öffentliches Thema. Diese Umkehrung verdeutlicht, wie verletzend Bemerkungen über das Aussehen sein können.

zutiefst unfaire Schönheitsstandards

Diese Kontroverse verdeutlicht vor allem, wie ungerecht die Schönheitsideale für Frauen nach wie vor sind. Sie werden ständig hinsichtlich ihres Gewichts, ihrer Figur oder ihres Alters bewertet, beurteilt und kommentiert – oft weit mehr als hinsichtlich ihres Talents oder ihrer Arbeit. Soziale Medien verstärken dieses Phänomen, indem sie anonymen Kritikern eine Plattform bieten, die sich berechtigt fühlen, jedes Detail des weiblichen Körpers zu kommentieren.

Diese Schönheitsideale verfestigen nicht nur ein unrealistisches Bild des „idealen“ Körpers, sondern erzeugen auch ständigen Druck: nicht zuzunehmen, nicht zu altern, sich nicht zu verändern. Bemerkungen wie „Frauen werden immer dicker“ reduzieren Frauen auf ihr Aussehen, als hinge ihr Wert von einer Zahl auf der Waage oder einer Kleidergröße ab.

Wenn das Internet reagiert und sich verteidigt

Dieser Kommentar löste Empörung aus, auch weil viele Internetnutzer solche Aussagen nicht länger unbeantwortet lassen. Die ironischen Reaktionen und die Kritik an der Nachricht zeugen von einem wachsenden Bewusstsein: Es ist nicht länger hinnehmbar, Frauenkörper ständiger öffentlicher Beurteilung auszusetzen.

In solchen Kontroversen werden soziale Medien zu einem Ort der Solidarität, wo viele die betroffene Person verteidigen und Doppelmoral anprangern. Es erinnert uns daran, dass sich Körper verändern, dass jeder Körpertyp Respekt verdient und dass kein Fremder hinter einem Bildschirm das Recht hat, zu bestimmen, wer „zu“ dies oder „nicht genug“ das ist.

Die Kontroverse um diesen Kommentar über Elle Fanning verdeutlicht, wie ein einziger Satz ein ganzes System ungerechter Normen, die Frauen auferlegt werden, verdeutlichen kann. Indem der Internetnutzer eine Schauspielerin auf „Frauen werden dick“ reduziert, legt er die normalisierte Gewalt offen, die mit der Betrachtung des weiblichen Körpers einhergeht. Die empörten Reaktionen deuten jedoch auf einen Wandel hin: Immer mehr Menschen lehnen diese Normen ab und verurteilen Body Shaming.