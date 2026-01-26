In ihrem Leopardenmuster-Outfit sorgt die Figur dieser Sängerin für Furore.

Die thailändische Sängerin Lisa (Mitglied der südkoreanischen K-Pop-Girlgroup Blackpink), die sich derzeit auf ihrer „Deadline“-Tour in Tokio befindet, teilte auf Instagram eine beeindruckende Bilderserie, in der ihre Outfits, darunter ein „Cut-out-Body“ und ein Leoparden-Look, bereits über 2 Millionen Likes erhalten haben.

Ein ausgeschnittener Body mit auffälligen Metallic-Details

Auf den Fotos ihres Posts mit der Bildunterschrift „Vorletzter Stopp hier in Tokio! Japan Blinks“ trägt Lisa einen schwarzen Body mit Cut-outs, der mit silbernen Nieten zwischen den Cups und an den Hüften verziert ist. Dazu kombiniert sie einen passenden ärmellosen Umhang und kniehohe Schnürstiefel, die ihre Silhouette optisch verlängern und einen aufregenden, rockigen Look kreieren.

Die Kraft des Leoparden: eine magnetische „Tiersilhouette“

Das absolute Highlight der Show war ihr Leoparden-Outfit, das ihre Figur perfekt in Szene setzte und bei den Fans für Furore sorgte. Dieser auffällige Print betonte ihre Silhouette mit perfekter Beherrschung des Bodycon-Stils und unterstrich ihren Ruf als unangefochtene Königin der K-Pop-Street-Fashion.

Tokio als Modespielplatz

Dieses Instagram-Karussell fängt die Essenz der „Deadline“-Tour in Japan perfekt ein: Lisa präsentiert eine Vielzahl ultra-stylischer Outfits, vom Metallic-Body bis zum auffälligen Leopardenmuster, und beweist damit ihre stilistische Vielseitigkeit. Mit 28 Jahren bestätigt die „Money“-Sängerin ihren Status als globale Ikone, die jeden Auftritt zu einem viralen Hit macht.

Lisa von der südkoreanischen K-Pop-Girlgroup Blackpink singt nicht nur, sondern prägt auch eine Ästhetik, die die Regeln des K-Pop neu definiert. Von ihrem Body mit silbernen Nieten bis hin zu ihrer figurbetonten Silhouette im Leopardenmuster verwandelt sie Tokio in ihren persönlichen Laufsteg und beweist damit, dass ihr Stil genauso sensationell ist wie ihre Musik.