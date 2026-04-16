Nicole Kidman beginnt ein unerwartetes Projekt zum Thema Sterbebegleitung.

Die australisch-amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin Nicole Kidman überraschte viele mit der Enthüllung, dass sie sich auf eine Aufgabe fernab vom Filmset vorbereitet. Sie möchte lernen, wie man Menschen am Ende ihres Lebens begleitet – ein Projekt, das sie in direktem Zusammenhang mit dem Tod ihrer Mutter im Jahr 2024 sieht.

Nicole Kidman widmet sich einem sehr persönlichen Projekt

Nicole Kidman gab in einer Rede an der Universität von San Francisco bekannt, dass sie sich zur Sterbebegleiterin ausbilden lässt. Mehrere amerikanische Medien berichteten über diese Aussage, die sie im Rahmen einer öffentlichen Diskussion auf dem Campus machte.

Diese Entscheidung markiert einen unerwarteten Wendepunkt in der Karriere der Schauspielerin. Nicole Kidman, die für ihre Film- und Fernsehrollen vielfach ausgezeichnet wurde, erklärte, dass diese Entscheidung auch Teil ihrer persönlichen Entwicklung sei. Berichten zufolge präsentierte sie diese Weiterbildung als Möglichkeit, ihr Verständnis von Fürsorge, Trost und Präsenz für Menschen am Lebensende zu vertiefen.

Eine Verpflichtung, die aus persönlicher Erfahrung entstanden ist

Nicole Kidman brachte dieses Projekt mit dem Tod ihrer Mutter, Janelle Ann Kidman, im September 2024 in Verbindung. Damals verließ die Schauspielerin die Filmfestspiele von Venedig, nachdem sie vom Tod ihrer Mutter erfahren hatte, wo sie kurz zuvor für den Film „Babygirl“ ausgezeichnet worden war.

Laut Presseberichten erklärte sie, dass diese Zeit eine sehr reale Schwierigkeit deutlich gemacht habe: Trotz der Anwesenheit und des Wohlwollens ihrer Familie sei es nicht immer möglich gewesen, ständig für sie da zu sein. Diese Erkenntnis veranlasste sie, Unterstützung von außen zu suchen, die ihr in den letzten Augenblicken ihres Lebens Ruhe, Unparteilichkeit und Trost spenden konnte.

Eine seltene öffentliche Stellungnahme zu einem heiklen Thema

Das Thema erregte noch mehr Aufmerksamkeit, da Nicole Kidman von einem sehr persönlichen Engagement sprach, ganz anders als bei den üblichen Karriereankündigungen. Die angelsächsische Presse hob die Unerwartetheit dieser Offenbarung hervor, aber auch ihre zutiefst menschliche Dimension in einem Kontext, in dem Berufe im Bereich der Sterbebegleitung immer mehr an Bedeutung gewinnen.

Diese Aussage erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Schauspielerin offener über ihre Trauer um ihre Eltern spricht. Ihr Vater, Anthony Kidman, starb 2014, und sie hat wiederholt den entscheidenden Einfluss ihrer Eltern auf ihr Leben und ihre Karriere gewürdigt.

Mit der Ankündigung, sich zur Sterbebegleiterin ausbilden zu lassen, offenbart Nicole Kidman eine unerwartete Seite ihres Lebens. Dieses Projekt, entstanden aus einem persönlichen Verlust, unterstreicht einen diskreten und doch wirkungsvollen Ansatz, der den Trost und die Fürsorge für andere in den Mittelpunkt stellt.