„Ich bin keine blonde Tussi“: Diese Ikone der 2000er rechnet ab.

Lange Zeit auf die Karikatur einer „oberflächlichen jungen Frau“ reduziert, kämpft Paris Hilton nun um die Kontrolle über ihr Image. In der ihr gewidmeten Dokumentation „Infinite Icon: A Visual Memoir“ enthüllt die ehemalige Reality-TV-Ikone die Schattenseiten einer Ära, die von allgegenwärtigem Sexismus geprägt war, und zeigt, wie dieses öffentliche Image ohne ihr Einverständnis und oft auf Kosten ihrer Integrität geformt wurde.

Eine Überlebensstrategie angesichts einer gewalttätigen Branche

In dieser Dokumentation, die ab dem 30. Januar 2026 verfügbar ist, blickt Paris Hilton auf die 2000er-Jahre zurück, eine Zeit, in der sie dank „The Simple Life“ zu weltweitem Ruhm gelangte. In der Show verkörperte sie eine weltfremde Erbin, die nicht zwischen Supermarkt und Baumarkt unterscheiden konnte. Heute behauptet sie, diese Persona sei ein strategisches Konstrukt gewesen, eine Inszenierung, die den damaligen Erwartungen entsprach: „Ich bin kein dummes Mädchen. Ich bin nur sehr gut darin, so zu tun, als ob.“

Diese Haltung war weit mehr als nur ein Spiel; sie erlaubte es ihr auch, ihr Leid zu verdrängen und gleichzeitig die damaligen Medienkonventionen auszunutzen. Wie sie in der Dokumentation „Infinite Icon: A Visual Memoir“ und in mehreren Interviews erklärt, war diese Rolle der unbeschwerten jungen Frau ein Schutzmechanismus, ein Überlebensmittel in einer Branche, die stark von Geschlechterstereotypen geprägt war.

Doch mit der Zeit hatte diese Maske ihren Preis. In den damaligen Medien wurden junge Frauen selten ernst genommen. Paris Hilton war, wie Britney Spears oder Lindsay Lohan, ständig Zielscheibe von Spott, Gerüchten, entwürdigenden, bearbeiteten Bildern und herabwürdigenden Kommentaren, oft noch verstärkt durch eine sensationslüsterne Boulevardpresse.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Paris Hilton (@parishilton)

Eine intime Angelegenheit, die der ganzen Welt offenbart wurde

Die Dokumentation „Infinite Icon: A Visual Memoir“ beleuchtet auch eine entscheidende Episode in ihrem Leben: die Veröffentlichung eines privaten Videos ohne ihre Zustimmung. Diese Aufnahmen, die Anfang der 2000er-Jahre von einem Ex-Partner veröffentlicht wurden, wurden in den Medien als Skandal dargestellt, den sie angeblich selbst provoziert hatte – und nicht als schwerwiegende Verletzung ihrer Privatsphäre. Damals gab es nur wenige Stimmen, die diesen Eingriff anprangerten. Schlimmer noch: Einige Boulevardzeitungen belächelten ihn, während andere andeuteten, sie habe davon profitiert.

Paris Hilton beschreibt diesen Vorfall heute als „ein schweres Trauma, eine Form des Verrats und symbolischer Gewalt“. Er stellt einen Vertrauensbruch und eine Enteignung dar, die in vielen Ländern als schwere Straftat gilt. Ihren Worten zufolge ist dieses Ereignis „ein Angriff auf ihre Würde und Integrität“.

Eine Kritik der Medien der 2000er Jahre

Diese Dokumentation mit dem Titel „Infinite Icon: A Visual Memoir“ ist auch Teil einer umfassenderen Analyse der Medienkultur der 2000er Jahre, die Paris Hilton heute als „toxisch“ bezeichnet. Es war eine Zeit, in der junge, berühmte Frauen systematisch verfolgt, verspottet und oft auf ihr Aussehen oder ihr Verhalten reduziert wurden.

Magazincover zeigten sie weinend, beim Aussteigen aus Autos oder in als „zu kurz“ geltender Kleidung. Fotos wurden oft beschnitten, um einen inszenierten „Skandal“ zu übertreiben, und ganze Fernsehsendungen widmeten sich der Beurteilung ihres Verhaltens, ihres Gewichts oder ihrer Beziehungen. Intimität wurde zum Spektakel, Demütigung zum lukrativen Gut. Heute behauptet Paris Hilton, diese Zeit habe eine ganze Generation geprägt, und es sei an der Zeit, ihre Mechanismen zu verstehen, um sie zu verändern.

Von der öffentlichen Person zur engagierten Frau

Paris Hilton ist längst nicht mehr nur eine Medienpersönlichkeit; sie ist Unternehmerin, Autorin und Sprecherin für Überlebende von Missbrauch in sogenannten „Rehabilitationseinrichtungen“ für Jugendliche geworden, die sie seit Jahren anprangert. Nun nutzt sie ihren Ruhm, um über die Misshandlungen zu sprechen, die sie in ihrer Jugend oft im Stillen erlitten hat.

Ihr Dokumentarfilm „Infinite Icon: A Visual Memoir“ zeichnet diesen Wandel nach: den einer Frau, die lernte, Stereotypen zu unterlaufen, ihr Image als Schutzschild zu nutzen und ihre eigene Geschichte zurückzuerobern. Sie stellt klar: Sie verleugnet weder ihr Aussehen noch ihren Modegeschmack oder ihre Vergangenheit in der Popkultur. Sie weigert sich jedoch, dies als Vorwand zu benutzen, um ihre Intelligenz, ihren Schmerz und ihre Kämpfe zu leugnen.

Überdenken der Darstellung von Frauen

Der Dokumentarfilm „Infinite Icon: A Visual Memoir“ ist Teil einer breiteren Bewegung zur Rehabilitierung weiblicher Persönlichkeiten der 2000er-Jahre, die allzu oft karikiert oder auf ihr Aussehen reduziert wurden. Von Britney Spears über Pamela Anderson bis hin zu Lindsay Lohan beginnt eine Generation von Frauen, die Geschichte, die ihnen bisher erzählt wurde, neu zu schreiben.

Paris Hiltons Werdegang erinnert uns daran, dass das öffentliche Image nicht immer die private Realität widerspiegelt und dass Urteile der Massenmedien tiefsitzenden Missbrauch verschleiern können. Ihre „Rache“, falls es sich überhaupt um Rache handelt, zielt nicht darauf ab, die Vergangenheit auszulöschen, sondern die Kontrolle darüber zurückzugewinnen.