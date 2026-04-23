Emily Blunt sorgt in einem kurzen Kleid mit einem „gewagten“ Detail für Furore.

Bei der Londoner Premiere von „Der Teufel trägt Prada 2“ stach die britisch-amerikanische Schauspielerin Emily Blunt mit ihrem kurzen Outfit, das klassischen Chic neu interpretierte, besonders hervor. Zusammen mit einigen ihrer Kolleginnen, darunter die amerikanischen Schauspielerinnen Meryl Streep und Anne Hathaway, präsentierte Blunt einen Look, der gleichermaßen minimalistisch wie raffiniert war.

Ein kurzes Kleid, das durch einen transparenten Einsatz aufgewertet wird

Für diesen Auftritt trug Emily Blunt ein kurzes, tailliertes schwarzes Kleid mit kontrastierenden Stoffen. Das auffälligste Detail waren die transparenten Einsätze (mit Polka-Dots). Das Outfit vereinte eine elegante, zurückhaltende Basis mit Tüll- und Spitzenelementen und schuf so eine gelungene Balance zwischen Klassik und Moderne.

Das Kleid wurde durch eine transparente Strumpfhose und schwarze Pumps ergänzt, was die klare Ästhetik unterstrich. Dieser Look entspricht einem aktuellen Trend, der mit dem Kontrast zwischen Schlichtheit und gewagteren Details spielt.

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Ein Empfang, der in den sozialen Medien für viel Diskussion sorgte.

Der Auftritt der Schauspielerin verbreitete sich rasend schnell in den sozialen Medien, wo viele Nutzer ihren Stil lobten. Die Kombination aus dezenter Eleganz und transparentem Stoff wurde viel diskutiert und verstärkte die visuelle Wirkung ihres Outfits. Emily Blunt beweist damit einmal mehr ihr Talent, gekonnt zwischen klassischer Eleganz und wohlüberlegten modischen Experimenten zu wechseln.

Mit diesem Kleid bei der Londoner Premiere von „Der Teufel trägt Prada 2“ sorgte Emily Blunt für einen umwerfenden Auftritt, der die Entwicklung des Red-Carpet-Stils perfekt veranschaulicht. Sie vereinte dezente Eleganz mit einem Hauch von Transparenz und verkörperte so einen modernen, raffinierten und ausgesprochen zeitgenössischen Look.