Alabama Barker präsentiert ihre Kurven in einem Korsett, das Reaktionen hervorruft

Die Musikerin Alabama Barker, Tochter von Travis Barker und Shanna Moakler, sorgte kürzlich mit einem vielbeachteten Auftritt in den sozialen Medien für Aufsehen: Sie präsentierte ein Outfit mit einem schwarzen Korsett. Die Kombination aus Spitze und strukturierter Silhouette fügt sich in einen Stil ein, der in der aktuellen Mode bereits weit verbreitet ist und in dem die Grenzen zwischen Dessous und Ausgeh-Outfits immer mehr verschwimmen.

Ein schwarzes Korsett, irgendwo zwischen Transparenz und Struktur

Das Hauptstück ist ein eng anliegendes schwarzes Korsett mit sichtbaren Stäbchen und Einsätzen. Diese Konstruktion betont Alabama Barkers Silhouette und spielt mit dem Kontrast zwischen Halt und optischer Leichtigkeit. Dieser Korsetttyp, oft von Spitze inspiriert, wird hier für einen Abendlook neu interpretiert und spiegelt einen bestimmten Stil wider.

Um diesen Look abzurunden, kombiniert Alabama Barker ihr Korsett mit einer schwarzen Strumpfhose und kniehohen Stiefeln, was die düstere, leicht grungeartige Ästhetik unterstreicht. Diese Stilwahl verstärkt die Gesamtwirkung.

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Starke Reaktionen in den sozialen Medien

Alabama Barkers Post verbreitete sich rasend schnell im Internet und löste zahlreiche Reaktionen aus. Einige Internetnutzer lobten den Look als „gewagt und trendig“, während andere eher die „sehr freizügige Natur des Outfits“ kommentierten.

Wie so oft bei dieser Art von Silhouette ist die Grenze zwischen stilistischer Bewunderung und Stildiskussionen leider sehr schmal. Zur Erinnerung: Der Körper und das Aussehen von Frauen sollten nicht zur Debatte stehen: Jeder kleidet sich, wie er möchte, ohne dass dies ein Urteil über sein Aussehen rechtfertigt.

Mit diesem schwarzen Korsett verkörpert Alabama Barker eine zeitgenössische Modeästhetik. Dieser Auftritt verdeutlicht einmal mehr den Einfluss der sozialen Medien auf die Gestaltung aktueller Trends.