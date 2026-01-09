Search here...

Miley Cyrus' vernichtende Antwort an einen Fotografen

Fabienne Ba.
Miley Cyrus sorgte kürzlich beim Palm Springs International Film Festival für Aufsehen, als sie sich mit einem Fotografen auseinandersetzte. Als dieser „Keine Brille!“ rief, antwortete sie schlagfertig und bestimmt und untermauerte damit ihren Ruf als unbezwingbare Diva.

Der Fotograf fordert den Superstar heraus.

Als Miley Cyrus auf dem roten Teppich posierte, nahm sie ihre Sonnenbrille ab. Ein Fotograf rief sofort: „Nein, nein, nein – keine Brille!“ Die Sängerin hielt inne, drehte sich mit einem verschmitzten Lächeln um und ging auf den Protestierenden zu. „Du weißt genau, dass ich genau das Gegenteil mache, wenn du schreist“, sagte sie und sah ihm direkt in die Augen. „Wir kennen uns seit 20 Jahren! Wenn du mir sagst, ich soll die Brille nicht tragen, setze ich sie sofort auf.“

Zum Schluss noch ein humorvoller Spruch: Miley verrät ihr todsicheres Rezept: „Sag einfach ‚Ich liebe deine Brille!‘ und ich nehme sie sofort ab .“ Dann posiert sie wieder, die Brille fest auf dem Kopf, und erntet den Applaus der sozialen Medien.

20 Jahre konfliktbeladener Komplizenschaft

Dieser verbale Schlagabtausch offenbart eine lange Geschichte zwischen Miley Cyrus und den Paparazzi. Von ihren Anfängen bei Disney bis zu ihrer skandalösen Wandlung hat sie stets eine Beziehung zu ihnen gepflegt, die auf gegenseitiger Provokation und unterschwelligem Respekt beruht.

Das Video hat bereits Millionen von Aufrufen erzielt. Internetnutzer loben Mileys königliche Ausstrahlung: Autorität, schräger Humor und absolute Kontrolle über die Situation. Ein Paradebeispiel für Charisma.

