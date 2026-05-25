Mit einem strahlenden Look lässt Sydney Sweeney einen Beauty-Trend aus den 2000er Jahren wieder aufleben.

Julia P.
@sydney_sweeney / Instagram

Die amerikanische Schauspielerin und Produzentin Sydney Sweeney, bekannt als Cassie aus der Erfolgsserie „Euphoria“, steht im Mittelpunkt eines neuen Beauty-Trends. Für eine Folge kreierte die Chef-Maskenbildnerin der Serie, Donni Davy, einen funkelnden Look mit Strasssteinen und Glitzer, der die ikonische Ästhetik der 2000er-Jahre wieder aufleben lässt. Der Look wurde zusammen mit einem Tutorial in den sozialen Medien geteilt und begeisterte die Internetnutzer sofort.

Ein schimmernder Make-up-Look von "Euphoria"

Die für ihre gewagten Looks bekannte Serie „Euphoria“ hat Make-up zu einem echten Markenzeichen gemacht. Für den neuen Look der Figur Cassie wählte Make-up-Artist Donni Davy einen dezenten Schimmer. Auf Sydney Sweeneys Lidern erstrahlt ein schimmernder Lidschatten mit rosa und lilafarbenen Reflexen, der durch einen mit zarten Strasssteinen verzierten Eyeliner zusätzlich betont wird. Die großzügig getuschten Wimpern umrahmen einen bewusst puppenhaften Blick, während rosiges Rouge und glänzende Lippen die süße und strahlende Ästhetik abrunden.

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Die Rückkehr der Strasssteine und des Glitzers der 2000er Jahre

Dieser Make-up-Look ist direkt von den Beauty-Codes der 2000er-Jahre inspiriert, die sich durch den großzügigen Einsatz von Glitzer, Strasssteinen und leuchtenden Farben auszeichnen. Besonders der mit Kristallen besetzte Eyeliner erinnert an die ikonischen Looks dieses Jahrzehnts, in dem Funkeln an erster Stelle stand. Durch die Wiederbelebung dieser Ästhetik bestätigt die Serie das große Comeback des „Y2K“-Trends in der Beauty-Welt, der bereits in der Mode und in den sozialen Medien stark präsent ist. Eine Nostalgie, neu interpretiert mit einem modernen Touch.

Mit diesem schimmernden, von den 2000er-Jahren inspirierten Make-up bestätigen Sydney Sweeney und das „Euphoria“-Team den starken Einfluss der Serie auf die Beauty-Trends. Dieser strahlende Trend wird in den kommenden Monaten sicherlich viele Looks inspirieren.

Julia P.
Julia P.
Ich bin Julia, Journalistin mit Leidenschaft für fesselnde Geschichten. Mit meinem kreativen Schreibstil und meinem scharfen Blick beleuchte ich die unterschiedlichsten Themen – von aktuellen Trends und gesellschaftlichen Fragen bis hin zu kulinarischen Genüssen und Schönheitsgeheimnissen.
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