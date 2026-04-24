Hailey Bieber strahlt auf dem roten Teppich in einem schimmernden grauen Spitzenkleid

Fabienne Ba.
@haileybieber / Instagram

Bei der TIME100-Gala, einer vielbeachteten Veranstaltung des Time Magazine zur Ehrung der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt, erregte das amerikanische Model und die Unternehmerin Hailey Bieber besondere Aufmerksamkeit. Ihr schimmerndes graues Spitzenkleid bestach durch Eleganz und einen betont modernen Touch.

Ein Kleid, das sowohl transparent als auch umwerfend ist

Hailey Bieber bezauberte auf dem roten Teppich der TIME100 Gala in einem eleganten Outfit, das sofort alle Blicke auf sich zog. Zu diesem Anlass trug sie ein dezent schimmerndes graues Spitzenkleid, das mit Transparenz und Lichtspiel bestach. Die Spitzendetails verliehen dem Kleid eine feine Textur, während die Lichtreflexe des Stoffes bei jeder Bewegung funkelten.

Ein minimalistischer und raffinierter Look

Die Wahl der Accessoires und des Make-ups unterstrich die klaren Linien des Outfits. Eine sanfte Frisur und ein dezentes Make-up ließen das Kleid im Mittelpunkt stehen. Diese ästhetische Entscheidung spiegelt einen aktuellen Trend wider, der zurückhaltende, aber dennoch raffinierte Silhouetten bevorzugt, bei denen jedes Detail zählt.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Just Jared (@justjared)

Eine Stilikone auf dem roten Teppich

Hailey Bieber, bekannt für ihre viel diskutierten Modeauftritte, bestätigt einmal mehr ihren Status als wichtige Stilikone in der zeitgenössischen Modewelt. Ihre Kleidungswahl, mal gewagt, aber immer perfekt umgesetzt, prägt die Trends, die man auf dem roten Teppich und darüber hinaus sieht.

In diesem schimmernden grauen Spitzenkleid legte Hailey Bieber bei der TIME100-Gala einen eleganten und beeindruckenden Auftritt hin. Das Outfit verkörpert perfekt die gelungene Kombination aus Minimalismus, Raffinesse und visueller Wirkung.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
Article précédent
Sängerin Angèle sorgt in einem asymmetrischen weißen Tüllkleid für Furore.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Sängerin Angèle sorgt in einem asymmetrischen weißen Tüllkleid für Furore.

Bei ihrem umwerfenden Auftritt auf dem roten Teppich der Flames 2026 verzauberte die belgische Singer-Songwriterin Angèle alle mit...

Anne Hathaway sorgt mit einem von der Anatomie inspirierten Kleid für Furore.

Bei einem kürzlichen öffentlichen Auftritt sorgte die amerikanische Schauspielerin Anne Hathaway mit einem spektakulären Outfit für Aufsehen, das...

Wer verbarg sich wirklich hinter Emily Hart? Die KI-Influencerin im Zentrum einer Enthüllung

Sie verkörperte das Bild einer charismatischen und viralen Influencerin in den sozialen Medien. Doch hinter Emily Hart sah...

Madonna setzt eine Belohnung für das Auffinden eines verschollenen Vintage-Outfits aus.

Die amerikanische Sängerin und Songwriterin Madonna startete kürzlich einen ungewöhnlichen Aufruf, nachdem mehrere Kleidungsstücke aus ihrer Garderobe verschwunden...

Diese Sängerin spricht offen über ihre bipolare Diagnose und was sich in ihrem Leben verändert hat.

Ein Jahr nachdem sie ihre psychischen Probleme öffentlich gemacht hat, blickt die amerikanische Sängerin, Songwriterin und Tänzerin Kehlani...

Beyoncés Schwester wagt eine gewagte Typveränderung mit einem ultrakurzen Haarschnitt.

Die amerikanische Sängerin, Schauspielerin und Model Solange Knowles, Schwester von Sängerin Beyoncé, sorgt mit einer neuen Haarverwandlung, die...