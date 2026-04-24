Hailey Bieber strahlt auf dem roten Teppich in einem schimmernden grauen Spitzenkleid

Bei der TIME100-Gala, einer vielbeachteten Veranstaltung des Time Magazine zur Ehrung der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt, erregte das amerikanische Model und die Unternehmerin Hailey Bieber besondere Aufmerksamkeit. Ihr schimmerndes graues Spitzenkleid bestach durch Eleganz und einen betont modernen Touch.

Ein Kleid, das sowohl transparent als auch umwerfend ist

Hailey Bieber bezauberte auf dem roten Teppich der TIME100 Gala in einem eleganten Outfit, das sofort alle Blicke auf sich zog. Zu diesem Anlass trug sie ein dezent schimmerndes graues Spitzenkleid, das mit Transparenz und Lichtspiel bestach. Die Spitzendetails verliehen dem Kleid eine feine Textur, während die Lichtreflexe des Stoffes bei jeder Bewegung funkelten.

Ein minimalistischer und raffinierter Look

Die Wahl der Accessoires und des Make-ups unterstrich die klaren Linien des Outfits. Eine sanfte Frisur und ein dezentes Make-up ließen das Kleid im Mittelpunkt stehen. Diese ästhetische Entscheidung spiegelt einen aktuellen Trend wider, der zurückhaltende, aber dennoch raffinierte Silhouetten bevorzugt, bei denen jedes Detail zählt.

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Eine Stilikone auf dem roten Teppich

Hailey Bieber, bekannt für ihre viel diskutierten Modeauftritte, bestätigt einmal mehr ihren Status als wichtige Stilikone in der zeitgenössischen Modewelt. Ihre Kleidungswahl, mal gewagt, aber immer perfekt umgesetzt, prägt die Trends, die man auf dem roten Teppich und darüber hinaus sieht.

In diesem schimmernden grauen Spitzenkleid legte Hailey Bieber bei der TIME100-Gala einen eleganten und beeindruckenden Auftritt hin. Das Outfit verkörpert perfekt die gelungene Kombination aus Minimalismus, Raffinesse und visueller Wirkung.