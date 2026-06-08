Die schwangere Aubrey Plaza präsentiert ihren Babybauch auf dem roten Teppich.

Die amerikanische Schauspielerin und Produzentin Aubrey Plaza durchlebt derzeit eine der intensivsten Phasen ihres Privatlebens. Kürzlich erschien sie in Begleitung ihres Partners Chris Abbott auf dem roten Teppich der Tony Awards in New York. Ihr Babybauch, den sie stolz präsentierte, zog sofort alle Blicke auf sich.

Ein Säulenkleid

Zu diesem Anlass wählte Aubrey Plaza ein langes, schwarzes Säulenkleid mit feinen weißen Längsstreifen. Das perfekt geschnittene Kleid umspielte ihre Figur und betonte sanft die Kurven ihrer Schwangerschaft. Sie rundete ihren Look mit einem bewusst minimalistischen Stil ab: langes, offenes Haar, dezentes Make-up und kein auffälliger Schmuck. Ein eleganter Stil, der ihrer Silhouette und dem Moment selbst die Hauptrolle überließ. Auf mehreren Fotos sieht man die Schauspielerin, wie sie schützend eine Hand auf ihren Bauch legt – eine zärtliche Geste, die unter schwangeren Prominenten mittlerweile zum Klassiker geworden ist.

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Ein wissender Blick

Neben Aubrey Plaza stimmte Chris Abbott seinen Look perfekt auf den seiner Partnerin ab. Der amerikanische Schauspieler trug ein schwarzes Samt-Smokingjackett, ein weißes Hemd, eine schwarze Krawatte und eine schwarze Hose. Eine schlichte und unaufdringliche Eleganz, die perfekt zum Stil des Abends passte.

Dieser Auftritt hatte für das Paar eine besondere Bedeutung. Chris Abbott wurde für seine Darstellung des Biff Loman in der Wiederaufnahme von Arthur Millers berühmtem Theaterstück „Tod eines Handlungsreisenden“ als Bester Nebendarsteller nominiert – eine Produktion, die 2026 nicht weniger als neun Tony-Award-Nominierungen erhielt.

Eine im vergangenen April bestätigte Schwangerschaft

Im Frühjahr bestätigte das Paar, dass es sein erstes gemeinsames Kind erwartet. Aubrey Plaza sprach im Podcast „SmartLess“ erstmals öffentlich darüber und zeigte sich dabei entwaffnend offen: „Nun ja, da ist ein Baby in mir“, gestand sie und fügte hinzu: „Ich wollte schon immer, immer, immer wissen, wie sich das anfühlt. Dieses Abenteuer klingt so spannend.“

Mit ihrem strahlenden Auftritt bei den Tony Awards 2026 markiert Aubrey Plaza einen bedeutenden Meilenstein in ihrem Leben. Das Paar, das zahlreiche gemeinsame Projekte verfolgt – vom Off-Broadway-Theater bis zum Film „Black Bear“ aus dem Jahr 2020 – scheint dieses neue Kapitel mit ebenso viel Einvernehmen wie Diskretion anzugehen.