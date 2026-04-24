Sängerin Angèle sorgt in einem asymmetrischen weißen Tüllkleid für Furore.

Fabienne Ba.
@angele_vl / Instagram

Bei ihrem umwerfenden Auftritt auf dem roten Teppich der Flames 2026 verzauberte die belgische Singer-Songwriterin Angèle alle mit ihrer makellosen und anmutigen Silhouette. Ihr weißes Tüllkleid, das sowohl strukturiert als auch fließend war, hinterließ sofort einen bleibenden Eindruck.

Ein unvergesslicher Auftritt bei den Flames 2026

Bei der Verleihung der Flammes 2026 (einer Veranstaltung zur Feier und Neupositionierung der Popkultur) erschien Angèle auf dem roten Teppich in einem Outfit, das sofort die Aufmerksamkeit der Fotografen auf sich zog. Dort, um einen Preis zu überreichen, hinterließ sie dank ihrer poetischen Stilwahl einen starken Eindruck.

Ein Tüllkleid mit skulpturalem Volumen

Sie trug ein asymmetrisches, weißes Tüllkleid, das als ätherisches Kleidungsstück mit kontrastierenden Volumen konzipiert war. Das strukturierte Oberteil betonte ihre Figur, während der Rock zwischen transparentem Stoff und Lagen wechselte. Der asymmetrische Schnitt erzeugte eine ständige optische Bewegung, die durch die Tüllschichten verstärkt wurde und dem gesamten Kleid eine beinahe schwebende, leichte Anmutung verlieh.

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Eine Silhouette, die zwischen Zartheit und Theatralik schwankt.

Das Zusammenspiel der Volumen verlieh ihrem Outfit eine beinahe theatralische Dimension. Leichte Stoffe fielen kaskadenartig herab und erzeugten einen strukturierten Effekt, der sich mit Angèles Schritten mitbewegte. So oszillierte das Kleid zwischen Zartheit und visueller Wirkung. Passend dazu wählte die Sängerin silberne Pumps, die dem monochromen Ensemble einen subtilen Kontrast verliehen.

Ein weiteres Beispiel für seinen Sinn für Stil

Mit diesem Auftritt bestätigt Angèle einmal mehr ihre Vorliebe für gewagte, oft poetische und konzeptionelle Outfits. Ihre Modeauswahl spiegelt eine wiedererkennbare Ästhetik wider, in der die Weichheit von Stoffen auf kühnere Konstruktionen trifft.

In diesem asymmetrischen weißen Tüllkleid sorgt Angèle bei Flammes 2026 für einen eleganten und theatralischen Auftritt. Eine ätherische Silhouette, die ihren Status als Modeikone der aktuellen Musikszene bestätigt.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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