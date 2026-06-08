In einem ausgeschnittenen Kleid sorgte Model Kaia Gerber in Paris für Aufsehen.

Kaia Gerber hat ihren Status als Modeikone ihrer Generation einmal mehr untermauert. Das amerikanische Model und die Schauspielerin sorgten auf einer Pariser Party des Künstlers JR und des Unternehmers Evan Spiegel für Furore. Ihr Outfit, das den Geist der französischen Hauptstadt perfekt verkörperte, blieb sicherlich nicht unbemerkt.

Ein trägerloses Top mit Cut-outs

Auf den seitdem kursierenden Fotos posiert Kaia Gerber in einem langen schwarzen Kleid mit einem betont architektonischen Schnitt. Das trägerlose Leder-Oberteil strukturiert die Silhouette und verleiht dem gesamten Kleid eine beinahe skulpturale Dimension. Dieser Couture-Ansatz erinnert an die Experimente großer Modehäuser mit Leder als edlem Material.

Es sind zweifellos die kleinen Ausschnitte vorne, die dieses Kleidungsstück so auffällig machen. Strategisch platziert auf der Vorderseite des Oberteils, erzeugen sie grafische Öffnungen, die dem Stoff Bewegung verleihen. Ein sehr modernes Stilelement, das in den letzten Saisons auf den angesagtesten Laufstegen der Modewelt populär wurde.

Asymmetrische Schlitzstrümpfe

Das Kleid fällt dann in einen trapezförmigen Rock, dessen Asymmetrie sein charakteristisches Merkmal ist. Auf der linken Seite steigt der Saum stark an und bildet einen hohen Seitenschlitz, der bei jedem Schritt Kaia Gerbers Bein vollständig enthüllt. Der Kontrast wirkt sofort: Alles ist präzise platziert, vom strukturierten Oberteil bis zum asymmetrischen Fall des Rocks. Der Blick folgt der Silhouette von oben bis unten, ohne jemals innezuhalten – genau der visuelle Effekt, den die durchdachtesten Auftritte auf dem roten Teppich erzielen sollen.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Kaia Gerber News (@updatesonkaia)

Ein Look ohne Accessoires

Statt die Silhouette zu überladen, verzichtete Kaia Gerber auf Accessoires. Kein Schmuck, keine Tasche, keine weiteren Lagen: Nur das Kleid spricht für sich. Ein minimalistischer Ansatz, der perfekt zum Haute-Couture-Charakter des Stücks passt und dem Kleid selbst die volle Aufmerksamkeit schenkt. Auch bei Haar und Make-up setzte man auf Zurückhaltung: ein sanftes Föhnen und ein dezentes Make-up, um nicht vom Kleid abzulenken.

Mit diesem ausgeschnittenen Kleid und dem hohen Schlitz legte Kaia Gerber einen ihrer eindrucksvollsten Auftritte in Paris hin. Es bewies, dass sorgfältig gestaltete Mode keinerlei Verzierungen benötigt, um zu glänzen. Und dass ein gut gewählter Einteiler manchmal alles aussagt.