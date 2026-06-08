Mit 50 Jahren verrät Schauspielerin Charlize Theron ihr Schönheitsritual, ohne das sie nicht leben kann.

Auf die Frage nach ihrer Hautpflege-Routine antwortet Charlize Theron ohne zu zögern. Die südafrikanisch-amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Model führt ihre Ausstrahlung auf einen einzigen Schritt zurück: Rotlichttherapie.

Das Schönheitsgeständnis, das in den sozialen Medien viral ging

Alles begann mit einem Interview für das „Frag mich alles“-Video . Auf die Frage nach dem einen Hautpflegeprodukt, ohne das sie auf keinen Fall leben könnte, antwortete Charlize Theron ohne zu zögern: „Oh, ich bin total verrückt nach diesen Hautpflege-Lasern. Ich habe meinen immer dabei. Ich habe dieses Modell, ich habe jenes, ich habe sie alle“, gestand sie, bevor sie mit einem halben Lachen hinzufügte: „Ich könnte jederzeit in einem roten Laser oder unter rotem Licht leben – ich wäre sehr glücklich.“

Eine spontane Aussage, alles andere als anekdotisch. Einige Monate zuvor hatte Charlize Theron in einem amerikanischen Podcast mit ähnlicher Begeisterung über das Thema gesprochen: „Ich trage ständig eine Rotlichtmaske. Das ist das Einzige, was ich in den letzten zwei Jahren gemacht habe, bei dem ich dachte: ‚Wow, ich sehe wirklich einen Unterschied.‘“

Was genau ist das rote Licht?

Hinter diesem Namen verbirgt sich eine Behandlungsmethode namens Rotlichttherapie, genauer gesagt Rotlicht-LED-Therapie. Das Prinzip ist einfach: Die Haut wird kurzwelligen Lichtstrahlen ausgesetzt, in der Regel zwischen 630 und 700 Nanometern. Diese Wellen dringen in die oberflächlichen Schichten der Epidermis ein und regen laut vorliegenden Daten die Kollagenproduktion sowie die Zellaktivität in tieferen Hautschichten an. Das nicht-invasive, schmerzfreie Verfahren, das keine Ausfallzeit erfordert, hat sich schnell als schonende Alternative zu invasiveren Eingriffen etabliert.

Hollywood will mehr

Charlize Theron ist nicht die Einzige, die rote LEDs in ihre tägliche Pflegeroutine integriert hat. Auch Victoria Beckham, für die ihre Haut zu einem der sichtbaren Markenzeichen ihrer Beauty-Marke geworden ist, hat sie bereits mehrfach öffentlich beworben. Die britische Schauspielerin Elizabeth Hurley gab ebenfalls zu, sie täglich zu verwenden.

Alle drei Ansätze verfolgen einen gemeinsamen Ansatz: eine schrittweise, langsame, aber kontinuierliche Behandlung anstelle eines schnellen, strahlenden Teints. Diese Philosophie entspricht einem breiteren Trend in der modernen Schönheitspflege – auch „Investition in die Haut“ genannt –, bei dem Ergebnisse über einen längeren Zeitraum und nicht durch eine einmalige Behandlung erzielt werden.

Indem Charlize Theron offen ihre tägliche Anwendung von Rotlicht zeigt, bietet sie weit mehr als nur einen Hautpflegetipp. Sie skizziert subtil eine bestimmte Schönheitsphilosophie für Frauen in ihren Fünfzigern: eine Philosophie, die auf Geduld und einem gewissen Maß an Selbstvertrauen basiert.