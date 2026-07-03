„Eine Femme fatale“: Hailey Bieber trägt die schickste Frisur des Augenblicks

Léa Michel
@haileybieber / Instagram

Das amerikanische Model und die Unternehmerin Hailey Bieber teilte auf Instagram eine Reihe von Fotos, die eine trendige neue Frisur zeigten: den „Long Bob“. Kombiniert mit einem leuchtend grünen Oberteil begeisterte dieser schicke Schnitt ihre Follower, von denen viele ihren „Femme-fatale“-Look lobten.

Der „lange Bob“, die Trendfrisur der Stunde

Im Zentrum dieses Looks steht ein beliebter Haarschnitt: der „Long Bob“, ein langer Bob, der typischerweise bis zu den Schultern reicht. Schick, vielseitig und unkompliziert – er hat sich zu einem der angesagtesten Haarschnitte der Stunde entwickelt. Hailey Bieber, die ihn schon seit einiger Zeit trägt, ist hierfür das perfekte Beispiel. Ihr eleganter und schicker Bob verleiht ihrem Look zeitlose Eleganz.

Ein passendes hellgrünes Oberteil

Was ihr Outfit angeht, entschied sich Hailey Bieber für ein leuchtend grünes Top. In der Bildunterschrift ihres Posts fügte sie ein grünes Herz und ein Frosch-Emoji hinzu – eine Anspielung auf die Farbe ihres Oberteils. Ihr natürliches Make-up – dezent betonte Augen, Rouge und nudefarbene Lippen – rundete ihren strahlenden Look ab.

Die Fans waren begeistert

Es überrascht nicht, dass dieser Beitrag eine Welle der Bewunderung auslöste. In den Kommentaren überschütteten Internetnutzer sie mit Komplimenten. „Großartig“, „Eine Femme fatale“, „Sie ist eine Ikone“, „Wie kann das sein?“ waren nur einige der vielen Nachrichten. All diese Reaktionen bestätigen die Begeisterung, die jeder ihrer Auftritte hervorruft.

Mit ihrem langen Bob und dem leuchtend grünen Top präsentiert sich Hailey Bieber schick und selbstbewusst. Indem sie sich für einen der angesagtesten Haarschnitte der Saison entscheidet, unterstreicht sie ihren Status als Mode- und Schönheitsikone. Ihre Fans, die stets gespannt auf ihre neuen Looks warten, werden sich darüber sicherlich freuen.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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