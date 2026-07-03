Sängerin Tyla zieht mit einem skulpturalen schwarzen Outfit auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich.

Anaëlle G.
@tyla / Instagram

Die südafrikanische Sängerin, Songwriterin und Tänzerin Tyla sorgte bei den BET Awards 2026 mit einem skulpturalen schwarzen Ensemble für Furore auf dem roten Teppich. Die maßgeschneiderte Kreation, irgendwo zwischen Haute Couture und gewagtem Stil, zog sofort alle Blicke auf sich.

Ein strukturiertes schwarzes Ensemble

Im Mittelpunkt dieses Looks stand ein Statement-Piece: ein Korsett-Top mit sorgfältig gearbeiteter Struktur. Das Design bestach durch zarte florale Spitze, die über einem festen Unterbau lag und so eine klare, grafische Silhouette schuf. Eine markante schwarze Umrandung betonte die Linien des Kleidungsstücks, während ein raffinierter Ausschnitt für einen modischen Touch sorgte. Tyla kombinierte dieses Top mit schwarzen Shorts und passender Strumpfhose zu einem ausdrucksstarken, monochromen Ensemble.

Sorgfältig ausgewählte Accessoires

Um ihr Outfit abzurunden, wählte Tyla offene Pumps mit schimmerndem Effekt, deren spiralförmige Form einen Hauch von Glanz verlieh. Beim Schmuck setzte sie auf Schlichtheit und verzichtete auf ihren üblichen Lagenlook zugunsten auffälliger Ohrringe und einiger farbenfroher Ringe. Ein wohlüberlegter Ansatz, der dem Herzstück ihres Looks die volle Aufmerksamkeit schenkte.

Eine natürliche Schönheitsbehandlung

In Sachen Beauty setzte Tyla auf Schlichtheit. Ihr sehr natürliches Make-up bildete einen harmonischen Kontrast zu ihrem auffälligen Outfit, während ihre voluminöse Föhnfrisur mit Seitenscheitel für Bewegung und Struktur sorgte. Ein mühelos schicker, vom Retro-Stil inspirierter Look, der das Ensemble elegant abrundete. Auf die Frage nach ihrem Befinden bei ihrer Ankunft verriet die Sängerin scherzhaft, dass sie sich unglaublich selbstbewusst fühle.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von @tylafans

Eine ganz eigene Stilsprache

Abgesehen von diesem Look bestätigt Tyla ihren Status als Modeikone. Bekannt für ihren Sinn für Stil, hat sie einen unverwechselbaren Look etabliert, der Miniröcke und Kurzhaarschnitte den dramatischen, langen Abendkleidern vorzieht, die typischerweise bei formellen Anlässen getragen werden. Dieser spielerische und selbstbewusste Stil macht sie zu einer der neuen Modeikonen ihrer Generation.

Mit ihrem skulpturalen schwarzen Ensemble sorgte Tyla bei den BET Awards 2026 für einen der beeindruckendsten Auftritte. Die Kombination aus raffinierter Linienführung, Kühnheit und natürlichem Make-up unterstrich einmal mehr ihren makellosen Stil. Ihre Fans, die ihre Looks stets mit Spannung erwarten, waren davon natürlich begeistert.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
Article précédent
„Eine Femme fatale“: Hailey Bieber trägt die schickste Frisur des Augenblicks
Article suivant
Cardi B überrascht bei einer Veranstaltung mit einer leuchtend roten Frisur

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Cardi B überrascht bei einer Veranstaltung mit einer leuchtend roten Frisur

Die amerikanische Rapperin Cardi B sorgte bei den BET Awards 2026 für Furore, indem sie während eines besonders...

„Eine Femme fatale“: Hailey Bieber trägt die schickste Frisur des Augenblicks

Das amerikanische Model und die Unternehmerin Hailey Bieber teilte auf Instagram eine Reihe von Fotos, die eine trendige...

BLACKPINKs Lisa sorgt in einem Kleid mit spektakulärem Rückenausschnitt für Aufsehen.

Lisa, Mitglied der südkoreanischen K-Pop-Girlgroup BLACKPINK, teilte auf Instagram eine Reihe von Fotos aus Utah, auf denen sie...

Mit 22 Jahren übernimmt Model Apple Martin den Fransenrock und erinnert an den Stil ihrer Mutter.

Das britische Model Apple Martin genießt ihren Sommer in vollen Zügen. Die Tochter von Sänger Chris Martin (von...

Model Rose Bertram lässt den Einteiler-Trend mit einem perlenbesetzten Design wieder aufleben.

Das belgische Model Stephanie Rose Bertram, besser bekannt als Rose Bertram, präsentierte einen neuen Sommerlook: ein weißes Strandoutfit...

Rihanna verleiht dem Trend „Buttergelb“ mit einem gewagten Look eine neue Dimension.

Die barbadische Sängerin und Geschäftsfrau Rihanna festigt ihren Status als Stilikone. Auf Instagram teilte sie eine neue Fotoserie,...