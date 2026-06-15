Mit diesem Selfie rückt Hailey Bieber Hüfthosen wieder ins Rampenlicht.

Fabienne Ba.
@haileybieber / Instagram

Das amerikanische Model und die Unternehmerin Hailey Bieber hat es perfektioniert, jeden Instagram-Post zu einem großen Fashion-Event zu machen. Eines ihrer Selfies, gepostet mit der simplen Bildunterschrift „Morgen ist Bronzer-Tag, wir sehen uns um 9 Uhr PT“, ist da keine Ausnahme. Um die bevorstehende Markteinführung eines neuen Produkts ihrer Beauty-Marke Rhode anzukündigen, präsentierte sie einen scheinbar einfachen, aber bis ins kleinste Detail durchdachten Look – und der unbestrittene Star des Bildes ist ihre Hüftjeans.

Ein Selfie zur Ankündigung des neuen Rhode Bronzers

Die Szenerie ist simpel: ein lichtdurchflutetes Schlafzimmer, ein Spiegel, ein lässig gehaltenes Smartphone. Doch das Selfie erfüllt einen wichtigen Zweck: die Ankündigung eines neuen Produkts von Rhode, der Kosmetikmarke, die Hailey Bieber 2022 gründete. Diese Kommunikationsstrategie ist in der Branche längst zum Klassiker geworden; der einfache, „spontane“ Schnappschuss hat traditionelle Werbekampagnen abgelöst.

Hailey Bieber hat diesen Ansatz besonders perfektioniert. Anstatt aufwendige Fotoshootings zu organisieren, bevorzugt sie konsequent intime, unaufdringliche und authentische Bilder. Diese Konstanz passt perfekt zu der „Clean Girl“-Ästhetik, die sie seit dem Launch von Rhode vertritt – und die sich zu einem der meistbeachteten Schönheitsideale des Jahrzehnts entwickelt hat.

Hüftjeans, der Star der Show

Der eigentliche Star des Fotos ist die Hose. Hailey Bieber trägt eine tiefsitzende blaue Jeans, die unterhalb ihrer Hüfte sitzt. Ein ikonisches Kleidungsstück aus den 2000er-Jahren, das lange Zeit im hintersten Winkel des Kleiderschranks verschwand, aber seit 2022 ein fulminantes Comeback auf den Laufstegen und in unseren Kleiderschränken feiert.

Das Detail, das dieses Kleidungsstück zu einem echten Fashion-Statement macht, ist sein Schnitt: weder zu eng noch zu weit. Eine sorgfältig abgewogene Balance, die an die Stile erinnert, die die amerikanische Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin Jennifer Aniston oder die Schauspielerin und Produzentin Sarah Jessica Parker Anfang der 2000er-Jahre häufig trugen. Mit diesem Stück beweist Hailey Bieber einmal mehr ihr Talent, klassische Stile neu zu interpretieren.

Ein minimalistisches weißes Oberteil als Kontrast

Um den unteren Teil des Outfits auszugleichen, wählte Hailey Bieber Schlichtheit: ein langärmeliges, weißes Top mit hohem Kragen und figurbetontem Schnitt. Auch beim Make-up blieb sie ihrem Stil treu: ein frischer Teint, definierte Augenbrauen und ein nudefarbener Lippenstift.

Warum „Flachbauten“ ein starkes Comeback feiern

Das Comeback der Hüfthosen ist kein Zufall. Auf den Laufstegen der Frühjahr/Sommer-Kollektionen 2026 ließen mehrere Modehäuser die Ästhetik der 2000er-Jahre wieder aufleben – man denke an Hüfthosen, schmale Gürtel, schlichte Tanktops und weiße Sneaker. Dieser nostalgische Ansatz passt perfekt zu dem Stil, den Hailey Bieber seit ihrem Debüt pflegt.

Mit diesem simplen Selfie beweist Hailey Bieber, dass sie zu den strategischsten Persönlichkeiten ihrer Generation gehört. Und es bestätigt, dass es in der modernen Mode oft die subtilsten Details sind – hier die durch eine Hüfthose betonte Hüftlinie –, die den Ton für eine ganze Saison angeben.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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