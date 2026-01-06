Search here...

Mit 52 Jahren präsentiert Heidi Klum ihre Figur im Badeanzug.

Heidi Klum pflegt seit Jahren eine digitale Präsenz, die sich deutlich von der oft mit Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens verbundenen Künstlichkeit abhebt. Zwischen Einblicken hinter die Kulissen von Fotoshootings, Familienmomenten und Momenten des Loslassens hat sich ihr Instagram-Account als ein Raum etabliert, in dem sie die Grenzen zwischen Glamour und Authentizität verschwimmen lässt.

Sport am tropischen Pool

Heidi Klum, das Inbegriff des Victoria's Secret Engels, deutsch-amerikanische Model, Fernsehmoderatorin und Schauspielerin, teilte ihren sonnigen Urlaub mit ihren 12,7 Millionen Instagram-Followern. Anfang Januar 2026 postete die „Project Runway“-Moderatorin ein Video von sich beim Bizepstraining in einem buttergelben Badeanzug, ungeschminkt, mit welligem, aschblondem Haar und silberner Pilotenbrille.

Die Bildunterschrift ist knackig: „Los geht’s!“, untermalt von einem Britney-Spears-Song. Heidi Klum trainiert vermutlich mit einem Widerstandsband und räumt damit mit Stereotypen auf, die Frauen in ihren Fünfzigern anhaften (weniger aktiv usw.). Sie absolviert Übungen, trägt eine Goldkette und eine Perlenkette und befindet sich in einer paradiesischen Umgebung: ein Infinity-Pool, das Meer und Berge am Horizont. Diese Wahl von Bade- und Sportkleidung verdeutlicht perfekt ihre Philosophie: auch im Urlaub aktiv bleiben.

Aktivurlaub mit Tom Kaulitz

Am selben Tag postete sie ein Selfie, auf dem sie sich mit ihrem Mann Tom Kaulitz und ihrem Bruder Bill Kaulitz am Strand einkuschelte. Sie trugen rechteckige braune Sonnenbrillen und aufeinander abgestimmte gelbe Outfits. „Für immer Sommer“, schrieb sie dazu und verlängerte so den Sommer trotz des nahenden Winters 2026. Eine Woche, die ganz klar von Fotos im goldenen Licht der Abendsonne und Momenten gemeinsamer Freude geprägt war und ihre Vorliebe für warme Reiseziele bestätigte.

Heidi Klum mischt die Szene auf, indem sie ein natürliches Image präsentiert. In ihren ungeschminkten Fotos feiert sie eine 52-jährige Frau, die mit den Stereotypen über Frauen in ihren Fünfzigern – angeblich weniger aktiv oder weniger präsent – aufräumt. Die Botschaft ist klar: Wohlbefinden steht an erster Stelle, egal ob beim Sport oder beim Entspannen in der Sonne. Eine freie Frau, die ihren Urlaub nach ihren eigenen Vorstellungen genießt.

