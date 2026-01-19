In einem Kristallkleid funkelt Heidi Klum am Strand

Während der Dreharbeiten zur 20. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ verwandelte das deutsche Supermodel Heidi Klum Venice Beach in einen wahren Laufsteg der Haute Couture. In einem funkelnden Kleid von Julien Macdonald verzauberte sie alle und gab unter der kalifornischen Sonne eine Meisterklasse in Sachen Eleganz.

Eine kristallklare Vision von Julien Macdonald

Für diese Sonnenuntergangssequenz vertraute Heidi Klum das Design ihrem langjährigen Freund und Mitarbeiter Julien Macdonald an, der für seine kühnen und funkelnden Kreationen bekannt ist. Das Ergebnis: ein langes Tüllkleid, besetzt mit Tausenden von Swarovski-Kristallen, getragen über einem weißen Metallic-Body mit tiefem Ausschnitt. Jede Bewegung von Heidi Klum fing das Dämmerungslicht ein und erzeugte einen schimmernden Spiegeleffekt, der an eine zarte Schneeflocke erinnerte – eine himmlische Erscheinung, die von ihren Fans „Schneeengel“ getauft wurde.

Elegant im Sand und eng verbunden hinter den Kulissen

Um ihren Eisengel-Look zu vervollständigen, trug Heidi einen übergroßen weißen Federmantel, der majestätisch über den Sand von Venice Beach schwebte. Mit natürlich gewelltem Haar, das hinter einer weißen Sonnenbrille verborgen war, leitete sie eine Challenge für die Kandidaten und hatte sichtlich Spaß zwischen den Takes. Die Stimmung war ausgelassen: Julien Macdonald, der als Gastjuror am Set anwesend war, teilte diesen Moment der Kreativität und Eleganz mit ihr.

Dieses Fotoshooting symbolisiert mehr als nur einen Fernsehbeitrag: Es bestätigt Heidi Klums zeitlosen Einfluss auf die Mode. Seit Jahrzehnten versteht sie es, mit Natürlichkeit und Kühnheit Aufmerksamkeit zu erregen und jeden Auftritt zu einem Ereignis zu machen.