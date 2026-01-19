Search here...

In einem Kristallkleid funkelt Heidi Klum am Strand

Léa Michel
@heidiklum/Instagram

Während der Dreharbeiten zur 20. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ verwandelte das deutsche Supermodel Heidi Klum Venice Beach in einen wahren Laufsteg der Haute Couture. In einem funkelnden Kleid von Julien Macdonald verzauberte sie alle und gab unter der kalifornischen Sonne eine Meisterklasse in Sachen Eleganz.

Eine kristallklare Vision von Julien Macdonald

Für diese Sonnenuntergangssequenz vertraute Heidi Klum das Design ihrem langjährigen Freund und Mitarbeiter Julien Macdonald an, der für seine kühnen und funkelnden Kreationen bekannt ist. Das Ergebnis: ein langes Tüllkleid, besetzt mit Tausenden von Swarovski-Kristallen, getragen über einem weißen Metallic-Body mit tiefem Ausschnitt. Jede Bewegung von Heidi Klum fing das Dämmerungslicht ein und erzeugte einen schimmernden Spiegeleffekt, der an eine zarte Schneeflocke erinnerte – eine himmlische Erscheinung, die von ihren Fans „Schneeengel“ getauft wurde.

Elegant im Sand und eng verbunden hinter den Kulissen

Um ihren Eisengel-Look zu vervollständigen, trug Heidi einen übergroßen weißen Federmantel, der majestätisch über den Sand von Venice Beach schwebte. Mit natürlich gewelltem Haar, das hinter einer weißen Sonnenbrille verborgen war, leitete sie eine Challenge für die Kandidaten und hatte sichtlich Spaß zwischen den Takes. Die Stimmung war ausgelassen: Julien Macdonald, der als Gastjuror am Set anwesend war, teilte diesen Moment der Kreativität und Eleganz mit ihr.

Dieses Fotoshooting symbolisiert mehr als nur einen Fernsehbeitrag: Es bestätigt Heidi Klums zeitlosen Einfluss auf die Mode. Seit Jahrzehnten versteht sie es, mit Natürlichkeit und Kühnheit Aufmerksamkeit zu erregen und jeden Auftritt zu einem Ereignis zu machen.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
„Ikonisch“, „beunruhigend“: Bella Hadids Auftritt löst Reaktionen aus
Article suivant
Dieses 71-jährige Model präsentiert ihre Figur und strahlt in der Sonne.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Ich bin keine blonde Tussi“: Diese Ikone der 2000er rechnet ab.

Lange Zeit auf die Karikatur einer „oberflächlichen jungen Frau“ reduziert, kämpft Paris Hilton nun um die Kontrolle über...

Dieses 71-jährige Model präsentiert ihre Figur und strahlt in der Sonne.

Das amerikanische Model, Schauspielerin und Autorin Christie Brinkley begeistert ihre Fans mit einem Auftritt in der Sonne des...

„Ikonisch“, „beunruhigend“: Bella Hadids Auftritt löst Reaktionen aus

Das amerikanische Model Bella Hadid sorgte kürzlich bei der Premiere von „The Beauty“, Ryan Murphys neuem Thriller, für...

„Zu dick, zu jung“: Mit 50 Jahren spricht Drew Barrymore über Körperkritik.

Drew Barrymore, die im Alter von sieben Jahren durch den Film „E.T. – Der Außerirdische“ internationale Berühmtheit erlangte,...

Diese junge Dame bezaubert mit ihrem Spitzenoutfit auf dem roten Teppich.

Innerhalb weniger Wochen hat sich Hinaupoko Devèze als Schlüsselfigur der Pariser Gesellschaft etabliert. Zu einer mit Spannung erwarteten...

„Sie sieht aus wie 20“: Diese Sängerin feiert ihren 30. Geburtstag mit Stil.

Jennie Kim, globale K-Pop-Ikone und Mitglied der K-Pop-Girlgroup BLACKPINK, hat einen Meilenstein erreicht: ihren 30. Geburtstag, den sie...

© 2025 The Body Optimist