Dieses 71-jährige Model präsentiert ihre Figur und strahlt in der Sonne.

Das amerikanische Model, Schauspielerin und Autorin Christie Brinkley begeistert ihre Fans mit einem Auftritt in der Sonne des Turks- und Caicos-Archipels (britisches Überseegebiet) in einem leuchtend roten Outfit, das ihre Lebensfreude und ihr Selbstbewusstsein unterstreicht.

Eine 71-jährige Solarikone

Zum Auftakt des Jahres 2026 genießt Christie Brinkley offensichtlich einen Traumurlaub an weißen Sandstränden, den sie in einem kurzen, fröhlichen Video mit ihren Followern teilt. Sie trägt ein leuchtend rotes Outfit, das um ihren Hals gebunden ist und mit silbernen Ringen an den Trägern sowie einem tiefen Ausschnitt verziert ist.

Mit im Wind wehendem Haar und einem Lächeln auf den Lippen dreht sie sich um und präsentiert sowohl ihr Outfit als auch die traumhafte Kulisse: türkisfarbenes Wasser, üppige Vegetation und goldenes Licht am Ende des Tages, alles untermalt von einem sanften Soundtrack.

Eine ausgesprochene Retro-Eleganz

Dieser extravagante Look ist Teil einer Reihe sorgfältig zusammengestellter Outfits, die sie seit Jahresbeginn an ihrem Urlaubsort präsentiert. Nur wenige Tage zuvor posierte Christie Brinkley bereits vor einem mit Muscheln und Korallen verzierten Spiegel – Fundstücke, die sie in über 20 Jahren Aufenthalten auf der Insel geduldig gesammelt hat – in einem betont retro-inspirierten schwarzen Ensemble mit hochgeschnittenem Oberteil und Rock.

Kürzlich wurde sie auch in einem figurbetonten, trägerlosen, tief ausgeschnittenen marineblauen Outfit gesehen, das mit einem bedruckten blauen Sarong, der an den Hüften gebunden war, verziert war. Sie tanzte vor Villen mit einem Regenbogen im Hintergrund.

Christie Brinkley, Mutter und seit Jahrzehnten eine Stilikone, beweist, dass man auch mit über siebzig strahlend, lebensfroh und stilvoll bleiben kann – falls daran noch jemand gezweifelt hat. Indem sie ihren Körper, ihr Alter und ihren Stil voll und ganz annimmt, sendet Christie Brinkley Frauen eine inspirierende Botschaft: Schönheit ist nicht nur etwas für junge Frauen, und man kann sich in jedem Lebensabschnitt schön und frei fühlen.