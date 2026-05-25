„Ihr bester Look“: Emma Stone begeistert erneut die Internetnutzer

Léa Michel
@ninapark / Instagram

Die amerikanische Schauspielerin und Produzentin Emma Stone sorgte bei einer Modenschau in New York für Aufsehen. Nicht so sehr ihre Outfitwahl, sondern vielmehr ihre neue Frisur erregte Aufsehen. Sie präsentierte einen neuen, welligen Bob in einem strahlenden Blondton und löste damit in den sozialen Medien Begeisterung aus. „Ihr bisher bester Look“, kommentierten viele Nutzer.

Ein welliger Bob, der für Furore sorgt

In der ersten Reihe der Show präsentierte Emma Stone einen kastanienbraunen Bob mit sanften Wellen, dessen Länge zart ihr Schlüsselbein umspielte. Der leicht seitliche Scheitel verleiht der Frisur Struktur, die durch dezente erdbeerblonde Highlights, die ihr Gesicht umrahmen, zusätzlich betont wird. Dieses Zusammenspiel von Länge und Highlights verleiht dem Look eine natürliche Dynamik und bringt die Gesichtszüge der Schauspielerin optimal zur Geltung. Ein moderner und schmeichelhafter Bob, der einen echten Wendepunkt in ihrer jüngsten Haar-Experimentierfreude markiert.

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Die Rückkehr von "Caramel Blonde"

Diese Typveränderung markiert gleichzeitig Emma Stones Rückkehr zu den multidimensionalen blonden Highlights, die sie 2022 trug, nach einer dunkleren Phase. Kreiert von der renommierten Coloristin Tracey Cunningham, trägt dieser neue Farbton den Namen „Caramel Blonde“.

Den Angaben zufolge war das Ziel, ein „vielschichtiges Dunkelblond mit sanften, hellen Strähnen und helleren Akzenten, die das Gesicht umrahmen“, zu erzielen. Eine trendige, warme und zugleich leuchtende Farbe, die die aktuellen Haartrends perfekt verkörpert.

Ein Auftritt, der von Internetnutzern gelobt wurde

Emma Stones neuer Look löste in den sozialen Medien schnell eine Flut positiver Reaktionen aus. „Ihr bisher bester Look“, lautete ein häufiger Kommentar unter den online geteilten Fotos. Viele Internetnutzer lobten Nina Parks gelungene Typveränderung, die das Gesicht der Schauspielerin zum Strahlen brachte. Diese begeisterte Resonanz bestätigt, welch großen Einfluss eine einfache Haarveränderung auf das Gesamtbild einer Person des öffentlichen Lebens haben kann.

Mit ihrem welligen Bob in „Caramel Blonde“ hat Emma Stone eine ihrer gelungensten Schönheitsverwandlungen hingelegt. Es ist der Beweis, dass manchmal schon eine einfache Frisuränderung ausreicht, um einen Look komplett zu verändern und das Publikum zu begeistern.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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