Mit 43 Jahren reagiert Anne Hathaway auf Gerüchte über Schönheitsoperationen.

Die amerikanische Schauspielerin Anne Hathaway hat sich entschlossen, mit den Gerüchten aufzuräumen. In einem Interview mit dem Magazin ELLE sprach sie über die zahlreichen Spekulationen um ihr Aussehen, insbesondere über die hartnäckigen Gerüchte um ein Facelifting. Normalerweise schwieg sie zu solchen Themen, doch nun äußerte sie sich.

Eine Erklärung, um den Spekulationen ein Ende zu setzen

Auf die Gerüchte um ihr Gesicht angesprochen, erklärte Anne Hathaway ihre Beweggründe für die öffentliche Stellungnahme. „Wir leben in einer Zeit, in der die Menschen sehr selbstsicher annehmen, was sie für Tatsachen halten, und manchmal stimmt das, manchmal nicht“, sagte sie. Die Schauspielerin räumte eine gewisse Ambivalenz ein: „Die Spekulationen sind so heftig geworden, dass man das Bedürfnis verspürt, die Dinge richtigzustellen.“ Dies ist umso ungewöhnlicher, als sie sonst absolute Diskretion bevorzugt.

„Es sind nur zwei Zöpfe.“

Anne Hathaway reagierte humorvoll auf ein von ihr geteiltes Haar-Tutorial, in dem sie eine Flechtfrisur für einen erholteren Look präsentierte. „Übrigens, viele Leute gehen fälschlicherweise davon aus, dass es sich um weitreichende medizinische Entscheidungen handelt“, bemerkte sie. „Ich wollte nur zeigen, dass ich keine große medizinische Entscheidung getroffen habe. Es sind nur zwei Zöpfe.“ Ihrer Offenheit treu, gab sie dennoch zu, dass sie sich eines Tages durchaus ein Facelifting vorstellen könnte – eine Entscheidung, die, sollte sie sich dafür entscheiden, ganz allein bei ihr läge.

Eine Rede über Authentizität

Im Laufe des Interviews sprach Anne Hathaway auch über ihr Verhältnis zu Schönheit und Selbstwertgefühl. Rückblickend auf ihre Anfänge gestand sie, lange Zeit aus Angst sehr streng mit sich selbst gewesen zu sein. Für sie definiert sich Schönheit vor allem durch Authentizität: „Schönheit kann auch Hässlichkeit beinhalten, solange sie die Wahrheit enthält“, erklärte sie und zitierte einen Regisseur. Diese Philosophie prägt ihr gelasseneres Verhältnis zu ihrem Aussehen.

Mit ihrem öffentlichen Auftritt erinnert uns Anne Hathaway daran, wie aufdringlich Spekulationen über das Aussehen von Frauen (ob öffentlich oder privat) sein können. Diese aufrichtige Aussage bekräftigt das Recht jeder Frau, über ihren Körper und ihr Aussehen selbst zu bestimmen, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen.