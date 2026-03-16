Hochschwanger auf dem roten Teppich: Diese Schauspielerin strahlt in einem smaragdgrünen Kleid.

Léa Michel
@wunmimosaku/Instagram

Wunmi Mosaku, die ihr zweites Kind erwartet, strahlte auf dem roten Teppich der Oscars 2026 in einem smaragdgrünen Kleid, das sowohl ihren Stil als auch ihren runden Babybauch betonte.

Ein bemerkenswerter Auftritt bei den Oscars

Nominiert als Beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in „Sinners“, erschien die Schauspielerin in einem langen, smaragdgrünen Kleid, das mit schimmernden Pailletten besetzt war, auf dem roten Teppich. Der fließende, strukturierte Schnitt betonte ihre Figur, ohne sie zu verhüllen, und setzte ihre Schwangerschaft gekonnt in Szene, ohne dabei auf einen eleganten Couture-Charakter zu verzichten. Kommentatoren lobten ihre kraftvolle, strahlende und gelassene Ausstrahlung, die perfekt zum Anlass passte.

Gemeinsamer Nenner: Juwelentöne

Während der gesamten Award-Saison bevorzugte Wunmi Mosaku Berichten zufolge eine „juwelenartige“ Farbpalette – tiefe Gelbtöne, intensive Grüntöne und satte Farben – als stilistischen roten Faden. Dieses smaragdgrüne Kleid ist der spektakulärste Höhepunkt ihrer Garderobe und ideal für die mit Spannung erwartete Preisverleihung des Jahres. Die satte und lebendige Farbwahl unterstreicht ihren Teint und verstärkt den selbstbewussten und fröhlichen Eindruck, den sie bei ihren öffentlichen Auftritten vermittelt.

Wenn sich Schwangerschaft und Macht reimen

Auf dem roten Teppich präsentierte sich Wunmi Mosaku nicht nur als Oscar-nominierte Schauspielerin, sondern auch als werdende Mutter, die ihren Platz in Hollywood voll und ganz annimmt. Ihr Outfit, das ihre Schwangerschaft keineswegs verbergen wollte, machte sie vielmehr zu einem zentralen Element ihres Images: eine Frau auf dem Höhepunkt ihres beruflichen Erfolgs, die ihren Weg geht, ohne zwischen Karriere und Mutterschaft wählen zu müssen.

Kurz gesagt, dieses schimmernde smaragdgrüne Kleid wirkte fast prophetisch, wie ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass sie den Preis als Beste Nebendarstellerin mit nach Hause nehmen könnte. Ob sie gewinnt oder nicht, Wunmi Mosaku wird die Preisverleihung 2026 mit einem Look, der Eleganz, Mutterschaft und absolute Selbstsicherheit auf dem roten Teppich vereinte, nachhaltig geprägt haben.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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