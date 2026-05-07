„Sie hat sich nicht verändert“: Mit 45 Jahren sorgt Jessica Alba mit einem neuen Selfie für Aufsehen.

Manche Fotos sprechen für sich. So auch das von Jessica Alba gepostete, das bei ihren Followern für Gesprächsstoff sorgte. Auf einem einfachen Selfie, das sie ganz oben in einem Instagram-Karussell teilte, strahlt die amerikanische Schauspielerin und Unternehmerin besonders und löste damit zahlreiche Reaktionen aus.

Ein Selfie, das online die Herzen erobert

Das Foto ist völlig ungestellt und ohne Effekte. Jessica Alba blickt einfach nur in ihr Handy, ihr langes, gewelltes Haar fällt ihr über die Schultern, sie trägt einen schlichten schwarzen Pullover und lächelt natürlich. Ihr Make-up ist dezent, ihre Augen strahlen. Genau diese Schlichtheit hat viele Internetnutzer fasziniert. In den Kommentaren liest man häufig Nachrichten wie „Sie hat sich nicht verändert“ und „Wunderschön“ , die ihren natürlichen Look und die Schlichtheit dieses auf Instagram geteilten Selfies loben.

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Ein Monat, der von Sanftmut geprägt war

In der Bildunterschrift ihres Fotokarussells schrieb Jessica Alba: „Ein Monat voller Liebe, Selbstfürsorge und schöner Gesellschaft.“ Diese Stimmung spiegelt perfekt die Atmosphäre ihrer letzten Posts wider, die intimer, besonnener und persönlicher waren. Und man muss sagen, dass der April 2026 ein ganz besonderer Monat für sie war. Am 28. April feierte sie ihren 45. Geburtstag im Kreise ihrer Liebsten.

Eine neue, friedlichere Ära

Jessica Alba scheint in den letzten Monaten die richtige Balance gefunden zu haben. Die dreifache Mutter – Honor, Haven und Hayes – lebt nun mit dem Schauspieler Danny Ramirez zusammen. Neben ihrer Filmkarriere, die sie mit verschiedenen Projekten weiterverfolgt, leitet sie weiterhin „The Honest Company“, das Naturkosmetikunternehmen, das sie 2011 mitbegründete. Und dieses neue Kapitel steht ihr sichtlich gut. Auf ihren aktuellen Fotos wirkt Jessica Alba gelassen.

Mit diesem Selfie erinnert Jessica Alba uns einmal mehr daran, warum sie seit über 20 Jahren Bewunderung hervorruft. Ohne Retusche oder Filter wirkt sie einfach authentisch, strahlend und natürlich. Die zahlreichen Reaktionen auf ihren Post zeigen zudem, dass diese Authentizität nach wie vor einer der am meisten geschätzten Aspekte ihres öffentlichen Images ist.