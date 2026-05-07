Billie Eilish, die am Tourette-Syndrom leidet, prangert Missverständnisse über diese Erkrankung an.

Es ist selten, dass eine Künstlerin so offen über ihren Alltag spricht. Billie Eilish tat genau das – unverblümt und ohne jede Scheu. Als Gast im Podcast „Good Hang with Amy Poehler“ , der am 5. Mai 2026 ausgestrahlt wurde, sprach die amerikanische Singer-Songwriterin und Schauspielerin ausführlich über ihr Leben mit dem Tourette-Syndrom (TS), einer neurologischen Erkrankung, mit der sie seit ihrem elften Lebensjahr zu kämpfen hat. Ihre Einblicke sind unschätzbar wertvoll und tragen dazu bei, ein Thema zu beleuchten, das nach wie vor weitgehend missverstanden wird.

Ein unsichtbarer Kampf, der jeden Tag ausgefochten wird

Im Gespräch mit der amerikanischen Schauspielerin, Komikerin, Drehbuchautorin, Regisseurin und Produzentin Amy Poehler erklärte Billie Eilish etwas, das für sie zum Alltag gehört: „Unterdrückung“. Diese Technik beinhaltet, die eigenen nervösen Tics so gut wie möglich zu kontrollieren, insbesondere in der Öffentlichkeit. Und genau das tut sie auch während des Interviews, wie sie verrät.

Unter dem Tisch wippen ihre Knie unaufhörlich, ihre Ellbogen zucken, ihr ganzer Körper arbeitet still daran, alles vor der Kamera zu verbergen. „Wenn ich interviewt werde, tue ich alles, um meine Tics zu unterdrücken, ständig. Und sobald ich den Raum verlasse, muss ich sie alle rauslassen“, vertraute sie an. Ein eindrucksvolles Bild, das Bände über ihren enormen Einsatz hinter den Kulissen spricht.

Vorgefasste Meinungen aufbrechen

Was Billie Eilish stört, ist das fehlende Verständnis. Wenn sie einen Tic-Anfall hat, also eine Reihe von schnellen, heftigen Tics, machen sich die Menschen um sie herum Sorgen oder reagieren verlegen. „Das ist völlig normal“, betont sie. Um zu erklären, was sie durchmacht, zieht sie einen treffenden Vergleich: Stellt euch diese aufdringlichen Gedanken vor, die wir alle haben, die aber der Mund gezwungen ist, laut auszusprechen. Das ist das Tourette-Syndrom.

Laut dem britischen Gesundheitsdienst NHS verursacht diese neurologische Störung plötzliche, unwillkürliche Laute oder Bewegungen, sogenannte Tics, die durch Stress, Aufregung oder Müdigkeit ausgelöst werden können. Und nicht jeder ist in der Lage, sie zu kontrollieren, wie Billie Eilish treffend bemerkt.

Ein wertvolles Wort, um Perspektiven zu verändern.

Auch andere Künstler, wie der schottische Sänger, Musiker und Songwriter Lewis Capaldi, haben sich zu Wort gemeldet, um ihre Diagnosen öffentlich zu machen und die Wahrnehmung zu verändern. Diese Stimmen sind wichtig. Sie tragen dazu bei, die Stereotypen rund um das Tourette-Syndrom (TS) abzubauen und das Bewusstsein für eine Erkrankung zu schärfen, von der laut Daten der Cleveland Clinic fast 1 % der Kinder im Schulalter betroffen sind.

Mit ihrem Zeugnis will Billie Eilish weder Mitleid erregen noch Sensationsgier befriedigen. Sie möchte einfach nur, dass die Menschen sie verstehen. Dass sie erkennen, wie viel Mühe jedes Interview, jeder öffentliche Auftritt kostet, ohne dass es jemand ahnt. Und dass hinter den lautesten Stimmen manchmal stille Kämpfe toben. Ihre Worte sind wie eine ausgestreckte Hand an alle, die mit dem Tourette-Syndrom leben: Ja, was sie durchmachen, existiert, es ist real und es verdient, gehört zu werden.