Am Pool feiert dieser Wrestling-Star ihren neuen Status als zweifache Meisterin.

WWE-Wrestlerin Lola Vice, frisch nach ihrem Doppel-Titelgewinn, genoss eine sonnige Auszeit an einem Pool in Miami, ihre beiden Meisterschaftsgürtel neben sich. Ein Moment purer Freude, den sie mit ihren Fans teilte und der viel über ihren Werdegang aussagt.

Eine Nacht, die alles in Saint-Louis veränderte.

Es ist der 4. April 2026 in St. Louis, Missouri. An diesem Abend war Lola Vice nicht nur eine Statistin. Im Stand & Deliver-Ring trat sie in einem explosiven Triple-Threat-Match gegen die amtierende Meisterin Jacy Jayne und Kendal Grey an. Dank ihres charakteristischen Spinning Backfist, einer Technik, die sie in ihren MMA-Jahren perfektioniert hatte, ging sie als Siegerin hervor.

Mit 27 Jahren sicherte sich Lola Vice ihren ersten NXT Women's Championship-Titel und beendete damit eine 137-tägige Regentschaft. Doch die Geschichte ist damit noch nicht zu Ende. Mit diesem Sieg schrieb Lola Vice Geschichte als erste kubanisch-amerikanische Wrestlerin, die den Titel errang. Ein immenser Stolz für sie und ein starkes Symbol für eine ganze Community, die sich mit ihrem Weg identifiziert.

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Zwei Gürtel, eine Denkweise

Dieser Titelgewinn folgt auf einen weiteren, den sie gut ein Jahr zuvor errungen hatte. Im Februar 2025 gewann Lola Vice zusammen mit ihrem Partner Mr. Iguana die AAA Mixed Tag Team Championship gegen Ethan Page und La Hiedra. Heute hält sie zwei Titel gleichzeitig: eine seltene Leistung, die Bände über ihre Stellung in der aktuellen WWE-Landschaft spricht.

Ein Moment der Freude, den er mit seinen Fans teilte.

Zur Feier des Tages gibt es nichts Schöneres als Sonnenschein. Die Weltmeisterin posierte am Pool, ihre beiden Gürtel gut sichtbar, und teilte die Fotos auf ihrem Instagram-Account mit über einer Million Followern. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: Kommentare strömten herein, von Glückwünschen und bewundernden Emojis bis hin zu persönlichen Nachrichten. Viele lobten nicht nur die Weltmeisterin, sondern auch die strahlende Frau auf den Bildern.

Zwischen einem historischen Erfolg und einem Moment purer Freude erlebt Lola Vice ein außergewöhnliches Jahr. Als erste kubanisch-amerikanische Gewinnerin der NXT Women's Championship, zweifache aktive Titelträgerin, das Gesicht einer neuen Generation … und das alles mit gerade einmal 27 Jahren. Eines ist sicher: Ihr Aufstieg hat gerade erst begonnen, und wir werden noch lange von ihr hören.