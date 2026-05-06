„Eine großartige Frau“: Mit 76 Jahren präsentiert sie ihre Figur auf dem roten Teppich.

Die chinesisch-amerikanische Modedesignerin Vera Wang sorgte bei der Met Gala 2026 erneut für Aufsehen. Mit 76 Jahren erschien sie, ganz in ihrem unverkennbaren Stil, in einem schwarzen Outfit aus ihrer eigenen Feder auf dem roten Teppich. Ihr Auftritt löste online umgehend Reaktionen aus.

Ein Outfit, das ihre Figur "betont"

Für diesen Abend, der der Verbindung von Mode und Kunst gewidmet war, wählte Vera Wang ein sehr strukturiertes schwarzes Kleid. Das Kleid bestand aus einem tiefsitzenden Rock, der in einen hohen Ausschnitt überging, darunter trug sie ein schwarzes Bandeau-Top und hatte Puffärmel. Dieser Schnitt betonte ihre Figur, insbesondere ihr Dekolleté und ihre Arme. Auf dem roten Teppich wagte sie es, ein gewagtes Outfit zu tragen, „das als wahre Stildemonstration gedacht war“.

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Eine Kreation, inspiriert von der Geschichte der Mode

Vera Wangs Outfit war von den Entwürfen des Designers Rudi Gernreich inspiriert, der für seine bahnbrechenden Silhouetten bekannt ist. Die von ihr getragene Halskette war tatsächlich eine seiner Kreationen. Das Kleid nahm außerdem Bezug auf einen seiner ikonischen Badeanzüge aus den 1970er-Jahren, der heute zur Sammlung des Metropolitan Museum of Art gehört.

Mode kennt kein Alter.

Dieser Look fand im Internet besonders großen Anklang, weil er eine klare Botschaft vermittelte: Mode kennt kein Alter. Mit 76 Jahren bewies Vera Wang, dass man ein ausdrucksstarkes und individuelles Outfit tragen kann, ohne sich von den Erwartungen einschränken zu lassen, die oft mit dem Alter an Frauen gestellt werden. Ihr Auftritt wurde deshalb vielfach gelobt. Viele sahen in ihr eine freie, selbstbewusste und inspirierende Frau. In den Kommentaren schrieben zahlreiche Nutzer unter anderem: „Eine großartige Frau.“

Die Meinungen gingen jedoch auseinander. Einige Internetnutzer kritisierten ihr Aussehen, bezeichneten sie als „zu dünn“ und meinten, sie sehe „nicht so alt aus“, was den Verdacht nahelegte, sie habe sich einer Schönheitsoperation unterzogen. Andere weiteten die Debatte aus und bezeichneten die Met Gala als „weiteres Beispiel für die Verherrlichung extrem dünner, ja sogar abgemagerter Körper“. Sie prangerten die anhaltende Schlankheitskultur an und riefen zur Besorgnis auf.

Kurz gesagt, Vera Wang hat sich als unverzichtbare Figur in der Modewelt etabliert. Ihr Auftritt bei der Met Gala 2026 erinnert uns daran, dass Stil weder vom Alter noch von Konventionen abhängt, sondern vor allem von dem Selbstbewusstsein, mit dem man ein Outfit trägt.