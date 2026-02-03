Search here...

Mit 46 Jahren teilt Kate Hudson ihre Pariser Looks und ihr Winterbad in Frankreich.

Anaëlle G.
@katehudson/Instagram

Kate Hudson bereicherte ihren Paris-Aufenthalt mit schicken Outfits und einem entspannenden Winterbad in Frankreich. Die amerikanische Schauspielerin und Produzentin teilte ihre farbenfrohen Looks, die während der Haute Couture Fashion Week entstanden, auf Instagram und vereinte dabei Pariser Charme mit zeitloser Eleganz.

Funkelnde Pariser Looks

Kate Hudson sorgte auf der Pariser Haute Couture Fashion Week Frühjahr/Sommer 2026 (26.–29. Januar) für Furore und belegte die besten Plätze, insbesondere bei der Giorgio Armani Privé Show. Dort trug sie ein lavendelfarbenes Paillettenoberteil mit passender Hose – ein Outfit, das ihre Eleganz in der ersten Reihe perfekt unterstrich. Zwischen Fotos vor dem beleuchteten Eiffelturm und Abendessen in legendären Pariser Restaurants versprühte sie eine ansteckende Energie.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Kate Hudson (@katehudson)

Ein legendäres rotes Kleid

Einer ihrer unvergesslichsten Momente, den sie auf Instagram teilte: ein rotes Kleid mit tiefem Ausschnitt, der bis zum unteren Rücken reichte. Anlässlich ihrer BAFTA-Nominierung als Beste Hauptdarstellerin trug sie dieses Kleid, das ihre Figur und ihre natürliche Ausstrahlung perfekt in Szene setzte. Ein Kleidungsstück, das an die ikonischen Figuren ihrer Kultfilme erinnerte und für den Pariser Anlass neu interpretiert wurde.

Winterbad und #dopamindressing

Um der Februar-Kälte zu trotzen, gönnte sich Kate Hudson ein erfrischendes Winterbad in einem leuchtend gelben Outfit, was sie auf Instagram als „immer eine gute Idee“ bezeichnete. Diese fröhliche Anspielung auf die Dopamin-Ausschüttung durch Kleidung rundete ihren Frankreich-Aufenthalt ab, der mit Champagner und luxuriösen Ausstattungen abgerundet wurde.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Kate Hudson (@katehudson)

Kate Hudson beweist, dass Alter kein Hindernis für Eleganz oder Kühnheit ist: Ihre Pariser Outfits, von Pailletten bis hin zum roten Kleid, zelebrieren einen lebendigen und selbstbewussten Stil. Ihr Kurzurlaub in Frankreich, zwischen Fashion Week und Winterbad, ist inspirierend und strahlend und erinnert uns daran, dass man den Charme von Paris grenzenlos erleben kann.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
Article précédent
Auf die Kritik, „super alt auszusehen“, antwortet diese Schauspielerin.
Article suivant
Dank ihres „unwirklichen Aussehens“ fasziniert dieses amerikanische Model.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Dank ihres „unwirklichen Aussehens“ fasziniert dieses amerikanische Model.

Das amerikanische Model Anok Yai, bekannt für ihre magnetische Ausstrahlung, begeistert die Modewelt erneut mit einer Duftkampagne. Ihr...

Auf die Kritik, „super alt auszusehen“, antwortet diese Schauspielerin.

In einer Branche, in der Aussehen oft mehr zählt als Talent, weigern sich einige Prominente, angesichts unangemessener Bemerkungen...

„Sie sieht aus wie ein Alien“: FKA Twigs' poetischer Look spaltet die sozialen Medien.

Die britische Singer-Songwriterin Tahliah Debrett Barnett, besser bekannt als FKA Twigs, ist für ihre poetischen Modekreationen bekannt und...

Mit 82 Jahren glänzt diese Sängerin auf dem roten Teppich der Grammys.

Die kanadische Singer-Songwriterin Joni Mitchell, eine lebende Legende der Folkmusik, begeisterte kürzlich auf dem roten Teppich der Grammys...

„Eine Königin“: Jennifer Lopez sorgt in einem „extravaganten“ Kleid für Furore

Jennifer Lopez hat mit einem Post, der auf die Serie „Bridgerton“ anspielt, die sozialen Medien erneut in Aufruhr...

Mit 52 Jahren präsentierte Heidi Klum eine beeindruckende Haarverwandlung.

Das deutsch-amerikanische Model, die Fernsehmoderatorin und Schauspielerin Heidi Klum trotzt weiterhin den Konventionen von Alter und Mode mit...

© 2025 The Body Optimist