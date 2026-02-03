Mit 46 Jahren teilt Kate Hudson ihre Pariser Looks und ihr Winterbad in Frankreich.

Kate Hudson bereicherte ihren Paris-Aufenthalt mit schicken Outfits und einem entspannenden Winterbad in Frankreich. Die amerikanische Schauspielerin und Produzentin teilte ihre farbenfrohen Looks, die während der Haute Couture Fashion Week entstanden, auf Instagram und vereinte dabei Pariser Charme mit zeitloser Eleganz.

Funkelnde Pariser Looks

Kate Hudson sorgte auf der Pariser Haute Couture Fashion Week Frühjahr/Sommer 2026 (26.–29. Januar) für Furore und belegte die besten Plätze, insbesondere bei der Giorgio Armani Privé Show. Dort trug sie ein lavendelfarbenes Paillettenoberteil mit passender Hose – ein Outfit, das ihre Eleganz in der ersten Reihe perfekt unterstrich. Zwischen Fotos vor dem beleuchteten Eiffelturm und Abendessen in legendären Pariser Restaurants versprühte sie eine ansteckende Energie.

Ein legendäres rotes Kleid

Einer ihrer unvergesslichsten Momente, den sie auf Instagram teilte: ein rotes Kleid mit tiefem Ausschnitt, der bis zum unteren Rücken reichte. Anlässlich ihrer BAFTA-Nominierung als Beste Hauptdarstellerin trug sie dieses Kleid, das ihre Figur und ihre natürliche Ausstrahlung perfekt in Szene setzte. Ein Kleidungsstück, das an die ikonischen Figuren ihrer Kultfilme erinnerte und für den Pariser Anlass neu interpretiert wurde.

Winterbad und #dopamindressing

Um der Februar-Kälte zu trotzen, gönnte sich Kate Hudson ein erfrischendes Winterbad in einem leuchtend gelben Outfit, was sie auf Instagram als „immer eine gute Idee“ bezeichnete. Diese fröhliche Anspielung auf die Dopamin-Ausschüttung durch Kleidung rundete ihren Frankreich-Aufenthalt ab, der mit Champagner und luxuriösen Ausstattungen abgerundet wurde.

Kate Hudson beweist, dass Alter kein Hindernis für Eleganz oder Kühnheit ist: Ihre Pariser Outfits, von Pailletten bis hin zum roten Kleid, zelebrieren einen lebendigen und selbstbewussten Stil. Ihr Kurzurlaub in Frankreich, zwischen Fashion Week und Winterbad, ist inspirierend und strahlend und erinnert uns daran, dass man den Charme von Paris grenzenlos erleben kann.