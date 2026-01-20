Search here...

Die Kinder von Uma Thurman und Ethan Hawke prägen den Stil der Fashion Week.

Tatiana Richard
@maya_hawke/Instagram

Auf der Mailänder Modewoche Herbst/Winter 2026/27 zogen Maya Hawke und ihr Bruder Levon Hawke in der ersten Reihe der Prada-Show mit ihrem selbstbewussten Stil und ihrer markanten Ausstrahlung die Blicke der Fotografen auf sich. Ihre Eleganz und ihr persönlicher Stil weckten das Interesse der Modepresse und der Modewochenbesucher.

Maya Hawke, ein Look, inspiriert von ihren Vorbildern

Maya Hawke, 27, setzt ihre Schauspielkarriere fort und etabliert sich gleichzeitig als Stilikone. Die Tochter der amerikanischen Schauspielerin, Produzentin und des Models Uma Thurman sowie des amerikanischen Schauspielers, Autors, Regisseurs und Drehbuchautors Ethan Hawke ist bekannt für ihre Film- und Fernsehkarriere, insbesondere für ihre Rolle in der Serie „Stranger Things“.

In Mailand wählte sie ein Outfit, das Modernität und dezente Eleganz vereinte: marineblaue, taillierte Shorts, kombiniert mit einem vermutlich aus Wolle gefertigten Oberteil, einem knielangen grauen Mantel, dazu Kniestrümpfe und Loafer. Ein selbstbewusster Look, der eine elegante Silhouette zauberte.

Levon Hawke, zwischen Streetwear und selbstbewusstem Stil

Ihr Bruder, der 24-jährige Levon Hawke, komplettierte das Duo mit einem ebenso schicken Outfit. Er trug eine braune Lederjacke über einem türkisfarbenen Pullover und schuf so einen spannenden Kontrast zwischen klassischem Look und modernem Touch. Wie seine Schwester ist auch Levon Schauspieler und Model, und seine Anwesenheit in der ersten Reihe unterstreicht die neue Generation einflussreicher Persönlichkeiten in der Modewelt, die sowohl durch ihre Stilwahl als auch durch ihre Präsenz bei internationalen Events für Furore sorgen.

Eine bemerkenswerte Präsenz in der ersten Reihe

Die Geschwister wurden gemeinsam fotografiert – wie die von Maya Hawke auf Instagram geteilten Bilder belegen – und wirkten vor der Kamera selbstbewusst und eng verbunden. Ihr Stil spiegelt nicht nur ihre Hollywood-Herkunft wider, sondern unterstreicht auch ihre unverwechselbare Identität, geprägt von mutigen Modeentscheidungen und einer beeindruckenden Präsenz auf den Laufstegen und in den Gängen der Modenschauen, wo sie jeweils ihren individuellen Stil mit Natürlichkeit und Eleganz präsentieren.

Ihre Anwesenheit bei der Mailänder Modewoche (16.-20. Januar 2026) ist Teil eines breiteren Trends: Viele Promi-Kinder machen sich heutzutage in der Modewelt einen Namen, sei es durch öffentliche Auftritte oder durch professionelles Engagement.

