Im Urlaub sorgte Kim Kardashian in einem weißen Strandoutfit für Aufsehen.

Fabienne Ba.
@kimkardashian / Instagram

Die amerikanische Medienpersönlichkeit Kim Kardashian gehört zu den meistgefolgten Stars der Welt, und ihr jüngster Instagram-Post hat dies einmal mehr unterstrichen. Sie teilte eine Reihe von Sommerfotos, von denen eines besonders viel Aufmerksamkeit erregte.

Ein hohes weißes Dreieck, über das sich alle einig sind.

Auf einem der Fotos im Bilderkarussell sieht man Kim Kardashian entspannt auf einem Liegestuhl im Freien. Ihr Gesicht schützt sie mit einem ausgestreckten Arm vor der Sonne, die Haare sind zurückgekämmt. Sie trägt ein weißes Triangel-Top. In den sozialen Medien löste das Foto sofort eine Flut von Kommentaren aus: „So süß, Kim!“ , „Einfach bezaubernd!“ und unzählige Herz- und Flammen-Emojis. Ein Beweis dafür, falls überhaupt noch einer nötig war, dass die Gründerin der Marke Skims weiß, wie man aus einem einfachen, sonnengeküssten Schnappschuss einen viralen Moment kreiert.

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Ein Karussell, das seine letzten Wochen zusammenfasst

Dieses Foto ist Teil einer größeren Bilderserie, die Kim Kardashians vergangene Wochen Revue passieren lässt. Sie zeigt Momente mit ihrer Familie, ihren Kindern und Angehörigen, luxuriöse Urlaubsreisen, ein komplett weißes Outfit, einen lässig-sportlichen Look und eine intimere Aufnahme in der Sauna. Das Ganze wirkt wie ein visuelles Mosaik ihres Privatlebens.

Zwischen minimalistischer Strandmode und dem Fokus auf das Familienleben liefert Kim Kardashian zweifellos einen ihrer repräsentativsten Posts dieser neuen Ära – gelassener und dennoch genauso wirkungsvoll.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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