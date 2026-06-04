Mit 59 Jahren rückt Salma Hayek eine Hose wieder ins Rampenlicht, die nicht überall auf Begeisterung stößt.

Bei einem Tennisevent in Roland-Garros sorgte die mexikanisch-amerikanisch-libanesische Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin Salma Hayek mit einem modischen Auftritt für geteilte Meinungen in den sozialen Medien.

Ein sehr eleganter Tennisabend in Roland-Garros

Das Paar (Salma Hayek und ihr Ehemann François-Henri Pinault) wurde auf der Tribüne des Pariser Turniers fotografiert, wo sie das Spiel zwischen dem Deutschen Alexander Zverev und dem Niederländer Jesper de Jong verfolgten. Salma Hayek trug ein lässiges Outfit: ein eng anliegendes schwarzes Top mit Rundhalsausschnitt, ellbogenlangen Ärmeln und dezenten roten und grünen Kontraststreifen am Kragen. Ihr dunkles Haar fiel in natürlichen Locken mit einigen silbernen Strähnen. Dazu kombinierte sie eine eckige schwarze Sonnenbrille, eine leuchtend rote geflochtene Ledertasche und klobige schwarze Sandalen mit silbernen Verzierungen.

Die umstrittenen „Hosen“: lange Bermuda-Shorts aus Leder

Ein weiteres Kleidungsstück zog alle Blicke auf sich: lange schwarze Leder-Bermudas, die knapp unterhalb des Knies endeten. Diese Länge, irgendwo zwischen kurzen Hosen und Caprihosen, sorgte sofort für Diskussionen. Später am Abend trug Salma Hayek dazu eine schwarze Wildleder-Schirmmütze – eine weitere Anspielung auf den aktuellen europäischen Sportswear-Chic-Trend.

In den sozialen Medien überschlugen sich die Kommentare. Manche empfanden den Schnitt als Ausdruck europäischer Eleganz, der an die raffiniertesten Pariser Silhouetten erinnerte. Andere wiederum hielten ihn für unvorteilhaft, da er „zu lang für schick“ und „zu kurz für vorteilhaft“ sei. Man sollte bedenken, dass der Körper und das Aussehen von Frauen nicht Gegenstand öffentlicher Debatten sein sollten: Jede Frau hat das Recht, sich so zu kleiden, wie es ihr gefällt, ihrem Geschmack, ihrem Wohlbefinden und ihrer Persönlichkeit entsprechend.

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Ein Trend zu Bermudas

Lange Bermudashorts haben in den letzten Saisons ein starkes Comeback gefeiert. Auf den Laufstegen und im Straßenbild gesichtet, wurden sie von allen einflussreichen Persönlichkeiten der internationalen Modewelt getragen, von den Hadid-Schwestern über Hailey Bieber bis hin zu Tracee Ellis Ross. Dieses Kleidungsstück gehört jedoch nach wie vor zu den umstrittensten. Salma Hayeks Wahl von Ledershorts spricht Bände: Das Material verleiht dem Schnitt die nötige Struktur und macht das Kleidungsstück fast zu einer Hose. Eine europäische Eleganz, die sportlich und schick zugleich ist.

Von Cannes bis Roland-Garros: Ein Monat ganz im Zeichen des Chic

Salma Hayeks Auftritt bei den French Open setzt ihre besonders erfolgreiche Frankreichreise fort. Wenige Tage zuvor hatte sie in Cannes bei den Kering Women in Motion Awards – ihrem einzigen offiziellen Auftritt während der zwei Wochen – in einem asymmetrischen blauen Wickelkleid mit breitem Haarband, einer dezenten Hommage an Brigitte Bardot, für Aufsehen gesorgt.

Mit ihrem jüngsten Auftritt beweist Salma Hayek, dass „modisches Wagnis“ ein wesentlicher Bestandteil ihres Stils ist. Indem sie sich für lange schwarze Leder-Bermudas entscheidet, trägt sie ungeniert ein Kleidungsstück, das die Meinungen spaltet – und etabliert so subtil einen unverwechselbaren, ganz eigenen Stil.