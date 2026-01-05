Das Maduro-Paar: Cilia Flores, die First Lady im Zentrum der venezolanischen Macht?

Cilia Flores, die Ehefrau von Nicolás Maduro, war von 2013 bis zu ihrer gemeinsamen Gefangennahme durch die Vereinigten Staaten Anfang Januar 2026 First Lady von Venezuela. Weit entfernt von einer rein zeremoniellen Rolle übte diese Anwältin und Politikerin einen großen Einfluss auf die Institutionen des Landes aus und bekleidete Schlüsselpositionen in der Nationalversammlung und im Chavista-Apparat.

Ein Aufstieg an die Spitze des Chavismus

Cilia Flores erlangte in den 1990er Jahren Bekanntheit durch die Verteidigung von Hugo Chávez nach dessen gescheitertem Putschversuch 1992 und trug zu seiner Freilassung 1994 bei. Im Jahr 2000 wurde sie in den Kongress gewählt und war von 2006 bis 2011 die erste Präsidentin der Nationalversammlung. Sie folgte ihrem späteren Ehemann Nicolás Maduro. Von 2012 bis 2013 war sie Generalstaatsanwältin und festigte ihre Macht im Justizsystem, indem sie enge Vertraute und Gefolgsleute in strategische Positionen platzierte, wie aus Aussagen ehemaliger Staatsanwälte hervorgeht.

First Lady und allgegenwärtige Figur

Nach dem umstrittenen Wahlsieg von Nicolás Maduro im Jahr 2013 wurde Cilia Flores zur First Lady ernannt, doch ihre Rolle ist alles andere als symbolisch. 2015 wurde sie für ihren Heimatstaat Cojedes erneut in die Nationalversammlung gewählt und war später Mitglied der Präsidialkommission der Verfassungsgebenden Versammlung von 2017. Sie verteidigt die Errungenschaften der „Bolivarischen Revolution“. Kritisiert wird sie wegen der Politisierung der Justiz – angeblich wurden unter ihrem Einfluss über zwanzig Jahre lang keine Urteile gegen den Staat gefällt – und sie gilt als eine der Schlüsselfiguren der venezolanischen Macht.

Gefangennahme mit Maduro: Symbol des Untergangs

Am 3. Januar 2026, während US-Luftangriffen in Venezuela, verkündete Präsident Donald Trump die Festnahme von Nicolás Maduro und Cilia Flores, die zur Gerichtsverhandlung nach New York gebracht wurden. Vizepräsidentin Delcy Rodríguez bestätigte ihr Verschwinden und forderte einen Lebensbeweis. Dieses Paar, das über ein Jahrzehnt an der Macht war, verkörperte die Verschmelzung von Privatleben und politischer Herrschaft im bolivarischen Venezuela.

Eine von Kontroversen geprägte Reise

Laut Reuters wird Cilia Flores Vetternwirtschaft vorgeworfen, da sie angeblich sechzehn Verwandte bei der Einstellung in der Nationalversammlung bevorzugt haben soll. Sie entgegnet, diese hätten ihre Positionen aufgrund ihrer Qualifikation erlangt. Wegen ihrer Rolle in der Venezuela-Krise und ihrer mutmaßlichen Unterstützung des autoritären Regimes ihres Mannes wurde sie von Kanada, Panama und den USA mit Sanktionen belegt und darf nicht nach Kolumbien einreisen.

Seit Juli 2013 ist Cilia Flores mit Nicolás Maduro verheiratet, nachdem ihre Beziehung in den 1990er-Jahren begonnen hatte. Sie hat die venezolanische Geschichte als eine der einflussreichsten Frauen der Vierten Sozialistischen Republik geprägt. Ihre Verhaftung zusammen mit ihrem Mann beendet eine Ära, in der das Paar sowohl die Einheit des Chavismus als auch dessen autoritäre Exzesse symbolisierte. Es bleibt abzuwarten, ob die gegen sie seit Jahren erhobenen Vorwürfe in ihrem Gerichtsverfahren in den Vereinigten Staaten bestätigt werden.