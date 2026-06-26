In einem cremefarbenen Kleid sorgt Kylie Jenner mit ihrer minimalistischen Silhouette für Aufsehen.

Julia P.
@kyliejenner / Instagram

Die amerikanische Reality-TV-Persönlichkeit und Unternehmerin Kylie Jenner präsentierte einen neuen Look für ihre Marke Kylie Cosmetics in einem minimalistischen cremefarbenen Kleid. Vor einem makellosen weißen Hintergrund posierend, setzte sie auf Minimalismus – eine Wahl, die bei ihren Followern sofort Reaktionen hervorrief.

Ein cremefarbenes Kleid aus leichtem Tüll

Im Mittelpunkt der Kampagne stand ein kurzes Kleid in zartem Cremeton, gefertigt aus leichtem, luftigem Tüll. Das Kleid zeichnete sich durch seine dünnen Träger aus, die mit sanften Tüllraffungen, die an Rüschen erinnerten, verziert waren und dem Gesamtbild einen Hauch Romantik verliehen. Ein ätherisches und feminines Kleid, das perfekt in den Zeitgeist passte. Um dem Kleid die volle Aufmerksamkeit zu schenken, wählte Kylie Jenner ein minimalistisches Make-up, das der Gesamtästhetik des Shootings entsprach.

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Ein minimalistischer Ansatz

Diese Kampagne setzt ganz auf Schlichtheit. Der weiße Hintergrund, der Verzicht auf Accessoires und die neutrale Farbpalette tragen zu einem klaren, minimalistischen Look bei, bei dem Kylie Jenners Kleid und Gesicht im Mittelpunkt stehen. Mit ihrem braunen Haar, das zu einem eleganten Dutt frisiert ist, den zart geformten Augenbrauen, dem neutralen Lidschatten und den beigen Lippen hat sich Kylie Jenner für ein natürliches und strahlendes Make-up entschieden.

Mit diesem cremefarbenen Kleid und der minimalistischen Kampagne beweist Kylie Jenner, dass ihr der minimalistische Look auch hervorragend steht. Die sanfte Tülloptik und ihr natürliches Make-up verleihen ihr eine elegante Ausstrahlung und präsentieren ihre Marke perfekt.

Julia P.
Julia P.
Ich bin Julia, Journalistin mit Leidenschaft für fesselnde Geschichten. Mit meinem kreativen Schreibstil und meinem scharfen Blick beleuchte ich die unterschiedlichsten Themen – von aktuellen Trends und gesellschaftlichen Fragen bis hin zu kulinarischen Genüssen und Schönheitsgeheimnissen.
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