Mit 59 Jahren zieht Salma Hayek in einem skulpturalen, lilafarbenen Kleid alle Blicke auf sich.

Die mexikanisch-amerikanische Schauspielerin Salma Hayek sorgte auf der Serpentine Summer Party in London für Furore mit ihrem skulpturalen, lilafarbenen Kleid. Ihr Auftritt war umso bemerkenswerter, als sie von ihrer Tochter Valentina begleitet wurde – ein seltener gemeinsamer Mutter-Tochter-Ausflug.

Ein skulpturales lila Kleid

Am Abend trug Salma Hayek ein lilafarbenes Satinkleid. Das figurbetonte und ausgesprochen skulpturale Kleid bestach durch einen hohen Ausschnitt und ein raffiniertes Spiel mit kontrastierenden Stoffen. Eine auffällige Schleife am Ausschnitt rundete das architektonische Design ab. Haare und Make-up wurden von Stylist Pablo Patanè kreiert, und Salma Hayek vervollständigte ihren Look mit Perlenohrringen und silbernen Plateau-Sandalen.

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Ein seltener Mutter-Tochter-Ausflug

Dieser Auftritt war umso besonderer, da Salma Hayek von ihrer 18-jährigen Tochter Valentina begleitet wurde. Die junge Frau hatte sich für ein elegantes schwarzes Ensemble entschieden, bestehend aus einem Top und einem passenden langen Rock. Beide trugen zudem Sonnenbrillen und strahlten einen schicken und verspielten Charme aus. Das Mutter-Tochter-Gespann zeigt sich selten gemeinsam in der Öffentlichkeit, was diesen Moment umso bemerkenswerter macht.

Ein sehr beliebtes gesellschaftliches Ereignis

Die Serpentine Summer Party, die Salma Hayek mitveranstalten durfte, zählt zu den prestigeträchtigsten Veranstaltungen der Londoner Saison. Zahlreiche Prominente kamen an diesem Abend zusammen. Bei diesem glamourösen Treffen, bei dem Eleganz im Vordergrund stand, blieb Salma Hayeks Auftritt sicherlich nicht unbemerkt. In ihrem skulpturalen, lilafarbenen Kleid sorgte sie für einen der unvergesslichsten Auftritte der Serpentine Summer Party.

Letztendlich beweist Salma Hayek, weit über ihr Aussehen hinaus, ihren Status als Ikone. Durch den Film „Frida“ katapultierte sie sich in den Starhimmel und hat sich eine internationale Karriere aufgebaut, während sie gleichzeitig ein eher zurückgezogenes Familienleben führt. Auftritt für Auftritt beweist sie, dass Eleganz und Charisma zeitlos sind.