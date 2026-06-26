Ein T-Shirt als Outfit: Zendayas Wahl für ihren Besuch in Paris bricht die Regeln.

Léa Michel
@zendaya / Instagram

Was wäre, wenn das Must-have des Sommers bereits in Ihrem Kleiderschrank hängen würde? Während ihres Besuchs in Paris mitten in einer Hitzewelle sorgte die amerikanische Schauspielerin Zendaya auf dem roten Teppich für Furore: Sie trug ein T-Shirt als Kleid. Eine lässige Wahl, die mit den Regeln des roten Teppichs bricht – und sich als ideale Silhouette gegen die Hitze erweist.

Das T-Shirt wurde zum Kleid hochgestuft.

Das T-Shirt, ein absolutes Must-have im Kleiderschrank, bekommt als Kleid einen modischen Touch. Das ist das Schöne an dieser Silhouette: schlicht, effektiv und unglaublich bequem – perfekt für den Sommer. Zendaya beweist mit ihrem Auftritt auf dem roten Teppich, dass ein einziges Alltagsteil ausreicht, um einen umwerfenden Look zu kreieren. Ein Stilvorbild, das viele Sommergarderoben inspirieren dürfte, besonders wenn die Temperaturen steigen.

Ein Stück, das für weniger als 35 Dollar gefunden wurde

Das Überraschendste? Der Preis dieses Outfits. Das graue T-Shirt mit Spider-Man-Aufdruck stammt tatsächlich aus den 2000er-Jahren und wurde von Zendayas Stylist Law Roach für nur 34,99 Dollar auf eBay aufgespürt. „Stil muss nicht immer ein Vermögen kosten“ , resümierte er laut Variety . Um den lässigen Look abzurunden, trug Zendaya weiße Pumps, die dem Ensemble einen Hauch von Eleganz verliehen. Der Beweis, dass Stil und ein kleines Budget durchaus zusammenpassen.

Eine Anspielung auf „Spider-Man“

Diese Wahl war ganz offensichtlich kein Zufall. Zendaya reist derzeit mit Tom Holland im Rahmen der Promotiontour für den neuesten Teil der Saga, „Spider-Man: Brand New Day“, um die Welt. Nach einer Reihe aufwendigerer Looks, die an den Film erinnerten, entschied sich die Schauspielerin in Paris für Schlichtheit – und blieb dabei dem Filmuniversum treu – dank dieses T-Shirts mit dem berühmten Superhelden. Eine spielerische Anspielung, die perfekt zum Thema passt.

Mit diesem als Kleid getragenen T-Shirt gelingt Zendaya ein cleverer und trendiger Auftritt. Indem sie ein Basic-Teil umfunktioniert, um der Hitze zu trotzen, liefert sie eine echte Stil-Lektion – zugänglich, bequem und voller Flair. Kein Wunder, dass sie damit ihre Fans, die nach dem perfekten Sommeroutfit suchen, inspirieren wird.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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