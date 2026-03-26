„Sie sieht aus wie eine Puppe“: Kylie Jenner zieht mit einem durchgestylten Look alle Blicke auf sich.

Léa Michel
@kyliejenner / Instagram

Die amerikanische Geschäftsfrau und Influencerin Kylie Jenner hat mit einer Reihe von Fotos, die einen eleganten Retro-Look zeigen, erneut für Aufsehen im Internet gesorgt. Die auf Instagram geteilten Bilder erregten schnell die Aufmerksamkeit der Nutzer, die sich begeistert über ihr Aussehen und die gelungene Bildkomposition äußerten.

Eine Retro-Silhouette, die Reaktionen hervorruft

In dieser neuen Bilderserie trägt Kylie Jenner ein hellrosa Crop-Top mit minimalistischem Design, das sich durch dünne Träger und eine feine Textur auszeichnet. Der strukturierte Schnitt betont ihre Figur. Der Look wirkt insgesamt clean und raffiniert und erinnert an Retro-Trends, die in der modernen Mode neu interpretiert werden.

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Dezentes Make-up für einen harmonischen Look

Das gewählte Make-up unterstreicht diese künstlerische Richtung auf subtile Weise. Kylie Jenner präsentiert einen strahlenden Teint, kombiniert mit pfirsichfarbenem Rouge, voluminösen Wimpern und einem glänzenden, rosigen Nude-Lippenstift. Diese Wahl verstärkt die visuelle Balance und setzt auf einen natürlichen Look, der ihre Gesichtszüge hervorhebt, ohne die Gesamtkomposition zu überladen.

Die Frisur, ein hoher, von Retro-Trends inspirierter Pferdeschwanz mit einem rosa Band, rundet diesen Look ab. Dieses Detail unterstreicht die stilistische Stimmigkeit des Fotoshootings und trägt zu dem zarten Bild bei, das von einigen Online-Kommentatoren beschrieben wurde.

Internetnutzer werden von diesem Stil begeistert sein.

Unter Kylie Jenners Post hoben zahlreiche Kommentare ihren besonders perfekten Look hervor. Mehrere Follower verglichen Kylie Jenner mit einer Puppe und betonten den visuellen Effekt, der durch die Kombination von Make-up, Frisur und Outfit entstand. Der Satz „Sie sieht aus wie eine Puppe“ tauchte immer wieder in den Kommentaren auf.

Kylie Jenner, die für ihre vielfältigen visuellen Stile bekannt ist, erkundet weiterhin verschiedene stilistische Einflüsse und bewegt sich dabei zwischen modernem Minimalismus und Retro-Anklängen. Solche Posts unterstreichen die Bedeutung sozialer Medien für die rasante Verbreitung von Trends, aber auch für die unmittelbare Rezeption kreativer Entscheidungen durch die Öffentlichkeit.

Durch die Kombination von scheinbarer Schlichtheit mit sorgfältig ausgearbeiteten Details verdeutlicht dieser Look, wie die zeitgenössische Mode mit den Codes der Vergangenheit spielt und neue visuelle Interpretationen ermöglicht. Kylie Jenners Post zeigt zudem, wie Medienpersönlichkeiten ästhetische Vorlieben beeinflussen können, indem sie leicht erkennbare Stile präsentieren, die online weite Verbreitung finden.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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