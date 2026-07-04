Lizzo sorgt in einem gewagten Tüllkleid für Aufsehen.

Die amerikanische Sängerin und Rapperin Lizzo sorgte bei den BET Awards 2026 für Furore mit einem langen, schokoladenbraunen Tüllkleid von ausgesprochen selbstbewusster Art, das sich als einer der meistdiskutierten Auftritte des Abends etablierte.

Ein langes Kleid aus schokoladenbraunem Tüll

Bei den 25. BET Awards, einer der renommiertesten Veranstaltungen der afroamerikanischen Musikszene, lieferte Lizzo einen ihrer beeindruckendsten Auftritte des Jahres ab. Das absolute Highlight war zweifellos ihr Kleid. Lizzo trug eine lange Kreation in einem besonders warmen Schokoladenbraun, gefertigt aus leichtem, luftigem Tüll. Die ungewöhnliche Farbe auf dem roten Teppich bildete einen starken Kontrast zu den klassischen Farben Schwarz, Weiß, Rot und Gold und unterstrich den Teint der Sängerin perfekt.

Dieser Farbton, eine Mischung aus Braun und Bronze, entspricht dem Trend zu natürlichen und organischen Farben, der seit einigen Saisons anhält. Es ist ein raffinierter Stil, der wahre Meisterschaft im Umgang mit zeitgenössischen Farbreferenzen beweist.

Ein Glitzerregen, der das Licht einfängt

Neben der Stoffwahl war es vor allem die Verzierung des Kleides, die es so atemberaubend machte. Das Kleid war vollständig mit winzigen Pailletten besetzt, die bei jeder Bewegung der Sängerin das Licht einfingen. Dieses funkelnde Schauspiel verwandelte das Kleid in eine wahre Bühnenkreation. Auch die Schnittführung trug maßgeblich zu seiner visuellen Wirkung bei. Der Schnitt streckte die Silhouette mit einer eleganten vertikalen Linie und unterstrich Lizzos souveräne Präsenz auf dem roten Teppich. Dieses figurbetonte und zugleich fließende Design erinnerte an die glamourösen Silhouetten der Hollywoodstars der 1930er und 40er Jahre.

Ein natürlicher Make-up-Look, der den Glanz ausgleicht

In Sachen Beauty setzte Lizzo auf ein bewusst natürliches Make-up, das ihren Teint unterstrich, ohne ihn zu überstrahlen. Blasse Lippen, strahlende Haut, dezent geschminkte Augen: ein minimalistisches Make-up, das dem Kleid und seinen Paillettenverzierungen die volle Aufmerksamkeit schenkte. Ein Stil, der einem wichtigen Prinzip für Red-Carpet-Auftritte entspricht: Wenn das Outfit ein echter Hingucker ist, sollte das Make-up es ergänzen, ohne mit ihm zu konkurrieren. Ein meisterhafter Ansatz, der ein feines Gespür für visuelle Balance beweist.

Ein Hauch von Lila für die Details

Um ihren Look abzurunden, setzte Lizzo auf einige Details in einer unerwarteten Farbe. Die Sängerin trug eine leuchtend violette Maniküre, die durch einen Ring mit einem großen, funkelnden Stein im gleichen Farbton ergänzt wurde. Die Wahl von Violett, der Komplementärfarbe zu Gelb und einer perfekten Ergänzung zu Braun, erzeugt eine subtile Harmonie mit dem schokoladenbraunen Kleid. Es ist ein Beweis für ihre Liebe zum Detail ihres Outfits, bis hin zu den dezentesten Accessoires.

Eine lockige und voluminöse Mähne

Für ihre Frisur entschied sich Lizzo für ihre charakteristischen langen Locken, die sie offen und besonders voluminös trug. Das Haar, das natürlich über ihre Schultern fiel, verlieh dem Gesamtlook eine weiche und natürliche Note. Diese Frisurwahl unterstreicht die Ausdrucksstärke des Stils und verleiht ihm gleichzeitig einen Hauch von Sanftheit und Natürlichkeit.

Eine Welle enthusiastischer Reaktionen in den sozialen Medien

Es überrascht nicht, dass Lizzos Auftritt bei den BET Awards 2026 sofort eine Flut von Reaktionen in den sozialen Medien auslöste. Bilder der Sängerin kursierten schnell im Internet und befeuerten Diskussionen über Mode bei großen Preisverleihungen. Wie bei jedem öffentlichen Auftritt der Künstlerin lobten ihre Fans überschwänglich die Kühnheit ihrer Outfitwahl und die Authentizität ihrer Präsenz auf dem roten Teppich.

Mit ihrem langen, schokoladenbraunen Pailletten-Tüllkleid, ihrer lila Maniküre und ihrer voluminösen Mähne sorgte Lizzo bei den BET Awards 2026 für einen der beeindruckendsten Auftritte. Abgesehen von ihrem Look selbst bestätigte sie damit ihren Platz unter den stilvollsten und selbstbewusstesten Persönlichkeiten der zeitgenössischen amerikanischen Popmusik.

