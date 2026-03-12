In einem mit Kristallen besetzten Kleid zieht Lucy Liu alle Blicke auf sich.

In einem mit Kristallen besetzten Kleid sorgte die amerikanische Schauspielerin, Produzentin, Regisseurin, Malerin und Bildhauerin Lucy Liu auf dem roten Teppich der TIME Women of the Year Gala 2026 in Los Angeles für Furore.

Ein Kleid aus dem 18. Jahrhundert im Retro-Stil

Lucy Liu trug ein schwarzes Samt-Midikleid, das mit baumelnden Kristallquasten besetzt war, die bei jeder ihrer Bewegungen das Licht einfingen. Die bewusst betonten Hüften erinnerten an die Reifröcke des 18. Jahrhunderts, die einst von Marie Antoinette getragen wurden, und verliehen dem Outfit eine dramatische Note und einen modernen historischen Bezug. Plateausandalen, eine elegante Clutch und Diamantschmuck mit einem auffälligen rosa Stein rundeten das Ensemble ab. Gestylt von Lee Harris, vereinte dieses Outfit auf exquisite Weise barocke Opulenz mit zeitgenössischer Eleganz.

Langes, natürliches Haar

Nachdem Lucy Liu im Trailer zu ihrem Film „Rosemead“ einen kurzen Bob trug, erschien sie bei der TIME Women of the Year Gala 2026 mit langem, mittig gescheiteltem Haar und locker fallenden Wellen. Rosiges Wangen-Make-up und fuchsiafarbene Lippen rundeten den eleganten Look ab.

Fans sind begeistert

Im Internet tobte die Begeisterung: „Lucy Liu, Königin des roten Teppichs!“ und „Die Kristalle und das Kleid, du bist einfach umwerfend!“ , riefen Internetnutzer aus und lobten ihren modischen Mut und ihre zeitlose Schönheit.

Kurz gesagt: Die amerikanische Schauspielerin, Produzentin, Regisseurin, Malerin und Bildhauerin Lucy Liu überwindet in ihrem barocken Samtkleid mit Kristallbesatz alle Epochen und beweist, dass zeitlose Eleganz aus der Verbindung von Geschichte und Moderne entsteht. Dieser eindrucksvolle Auftritt markiert ihre triumphale Rückkehr auf die internationale Modewelt.

Mit 60 Jahren zeigt sich Cindy Crawford ungeschminkt und verrät ihre Morgenroutine.

