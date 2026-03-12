Mit 60 Jahren zeigt sich Cindy Crawford ungeschminkt und verrät ihre Morgenroutine.

Das amerikanische Supermodel Cindy Crawford beweist, dass sie keine künstlichen Effekte braucht, um zu strahlen. Das Kultmodel zeigte sich kürzlich ungeschminkt in einem Instagram-Video, in dem sie ihre morgendliche Wellness-Routine präsentierte – eine Mischung aus Selbstfürsorge und sanfter Entspannung im Alltag.

Eine natürliche Schönheit in ihrem Whirlpool

Nach dem Aufwachen wirkt Cindy noch im Nachthemd und zeigt ein natürliches Gesicht, bevor sie in einen Bademantel schlüpft und ihre Morgenrituale beginnt. Sie gleitet in ihren Whirlpool im Freien, wie in einem morgendlichen Bad, das Haar zu einem lockeren Dutt hochgesteckt, eine schlichte Goldkette um den Hals. Sie genießt ihren Körper und ihre 60 Jahre in vollen Zügen, während das sanfte Morgenlicht ihre Haut streichelt.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Cindy Crawford (@cindycrawford)

Eine hochstrukturierte Hautpflege- und Wellness-Routine

Ihr Morgen beginnt gegen 6 Uhr mit ein paar Dehnübungen am Bettrand, gefolgt von Trockenbürsten der Beine, um die Durchblutung anzuregen. Anschließend verwöhnt sie sich mit einer Gua-Sha-Gesichtsmassage und Rotlichtbehandlungen für Kopfhaut und Gesicht – Praktiken, die zu ihrer persönlichen Routine gehören, um die Ausstrahlung ihrer Haut und die Vitalität ihrer Haare zu erhalten, ohne dabei einen Standard oder ein Vorbild für 60-Jährige zu setzen.

Kleine gesundheitsfördernde Gesten und ein Moment der Erdung

Für ihr inneres Wohlbefinden trinkt das amerikanische Supermodel Cindy Crawford vor dem Frühstück etwas Apfelessig und unternimmt anschließend einen Barfußspaziergang über den Rasen in ihrem Garten am Meer, um sich mit der Natur zu verbinden und das sanfte Morgenlicht zu genießen. Diese Zeit in der Natur, mit frischer Luft, Meerblick und einem Bad im Whirlpool, beschreibt sie als „wahre Entspannung vor dem Trubel des Tages“.

Dies ist eine für sie einzigartige Routine, die für andere schwer zugänglich ist und keinesfalls als Standard für Menschen mit 60 Jahren zu befolgen ist, um sich wohlzufühlen, sondern vielmehr ein persönliches Ritual, das ihr Energie und Gelassenheit schenkt.

Sport, Kollagenkaffee und E-Mails

Gegen 7:45 Uhr zieht sie ihre Sportkleidung an, bereitet sich einen mit Kollagen angereicherten Kaffee zu und setzt sich dann für ein paar Minuten an den Computer, um ihre E-Mails zu checken. Anschließend folgt ein individuelles Trainingsprogramm: Dehnübungen, Übungen an einem Inverted-Gerät, ein Minitrampolin und ein angeleitetes Pilates-Training. Diese Aktivitäten sind Teil ihres persönlichen Morgenrituals, angepasst an ihre Bedürfnisse und ihr Tempo, und sollen weder als Vorbild noch als Verpflichtung für Menschen über 60 dienen.

Die Fans lieben seine Authentizität.

In der Bildunterschrift erklärt Cindy Crawford, dass sie diese Routine liebt, weil sie ihr „den richtigen Start in den Tag ermöglicht“ – ein Ritual, das ihr morgens Ausgeglichenheit und Energie schenkt. Die Kommentare loben überwiegend ihre Natürlichkeit und Schlichtheit. „Mit 60 und ungeschminkt sehen Sie umwerfend aus“, „Es ist inspirierend zu sehen, wie Sie Ihr Alter mit solcher Gelassenheit annehmen“, schreiben Internetnutzer, die von dieser Mischung aus Schlichtheit und Selbstliebe begeistert sind.

Indem sie diese Momente ihres Morgens mit uns teilt, erinnert uns Cindy Crawford daran, dass Wohlbefinden in erster Linie daraus entsteht, auf uns selbst zu hören und unsere eigenen Rituale zu genießen, anstatt Normen oder Standards zu folgen. Mit 60 Jahren verkörpert sie eine natürliche Gelassenheit und inspiriert ihre Fans dazu, ihren Körper und ihren Alltag authentisch zu feiern.