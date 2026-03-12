Diese olympische Turnerin vereint Kraft und Eleganz und präsentiert einen ihrer stärksten Auftritte.

Die amerikanische Kunstturnerin Jordan Chiles vereinte Kraft und Eleganz und präsentierte einen ihrer beeindruckendsten Auftritte. Bei der TIME Women of the Year Gala 2026 bezauberte die US-amerikanische Medaillengewinnerin in einem silbernen Couture-Kleid von Tony Ward und verband so sportliche Stärke mit Haute-Couture-Raffinesse.

Ein ausgeschnittenes Kleid mit einer tiefgründigen Botschaft

Jordan Chiles trug bei der TIME Women of the Year Gala 2026 ein silbernes Säulenkleid aus der Herbst/Winter-Kollektion 2023/2024. Das Kleid bestach durch einen asymmetrischen, ärmellosen Ausschnitt und war vollständig mit Pailletten besetzt. Ein Ausschnitt an der Taille war mit bordeauxroter und schwarzer Stickerei verziert, die eine „Wunde“ symbolisierte, die sie „stärker“ gemacht habe.

Dieser von Jason Rembert gestylte Look hob die Silhouette von Jordan Chiles hervor, mit Diamantohrringen, einem eleganten Föhnstyling von SherriAnn Cole und einem strahlenden Make-up mit langen Wimpern von Dee Carrion.

Eine emotional aufgeladene Gala

Vor dem Abend nahm die amerikanische Kunstturnerin Jordan Chiles am TIME Women of the Year Leadership Forum teil. Sie trug ein Blazer-Minikleid von Helsa Studio mit einer großen weißen Schleife am Kragen und saß neben der amerikanischen Basketballspielerin Chiney Ogwumike (WNBA/ESPN) und der amerikanischen Fußballnationalspielerin Kelley O'Hara (Olympia-Fußball) bei einer Podiumsdiskussion über die Bedeutung des Frauensports – ein perfekter Rahmen für ihren selbstbewussten Look.

Die Fans waren von seiner Stärke fasziniert.

Seit dem Event strömen die Reaktionen herein: „Muskeln und Eleganz, Jordan, du bist eine Kriegerin!“ , oder „Dieser Ausschnitt ist ausdrucksstark, du trägst deine Stärke wie eine Krone!“ , rufen die Fans aus und feiern diese Olympionikin, die Prüfungen in modische Triumphe verwandelt.

Kurz gesagt, Jordan Chiles vereint Spitzensport und Haute Couture zu einem Look, der Widerstandsfähigkeit symbolisiert. Dieses „verwundete, aber stärkere“ Kleid verkörpert perfekt ihren Lebensweg und beweist, dass wahre Eleganz aus offen gezeigter Verletzlichkeit entsteht.

