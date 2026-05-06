Mit 35 Jahren bezaubert Margot Robbie in einem schimmernden Goldkleid

Bei der Met Gala 2026 in New York zog Margot Robbie erneut alle Blicke auf sich. Die australische Schauspielerin und Produzentin erschien in einem schimmernden goldenen Kleid, das die Fotografen auf den berühmten Stufen des Metropolitan Museum of Art sofort in seinen Bann zog.

Ein Auftritt bei der Met Gala 2026

Mit dieser eleganten und strahlenden Silhouette untermauerte der „Barbie“-Star ihren Status als Modeikone. Ihr Outfit, das komplett mit schimmernden Details besetzt war, fügte sich perfekt in die spektakuläre Atmosphäre der Met Gala ein, die für ihre gewagten und künstlerischen Looks bekannt ist.

Ein schickes Outfit vor einem unerwarteten Stilwechsel. Nach ihrem glamourösen Auftritt auf dem roten Teppich überraschte Margot Robbie alle mit einer deutlich lässigeren Wahl für die After-Party. Statt des eleganten Kleides trug die Schauspielerin locker sitzende Jeans und ein schlichtes weißes T-Shirt. Ein unerwarteter Kontrast, der die Internetnutzer im Nu begeisterte. Selbst in diesem minimalistischeren Outfit blieb Margot Robbie ihrem Stil treu und verlieh dem Ensemble mit High Heels und einer Paillettenjacke einen festlichen Touch.

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Looks, die Fans inspirieren

In den sozialen Medien lobten viele Nutzer diesen Wechsel von Eleganz zu Schlichtheit. Besonders Margot Robbies Wahl bequemer Kleidung nach einem so prestigeträchtigen Event wurde geschätzt. Jeans, ähnlich denen, die der Star trug, erfreuen sich ebenfalls wieder wachsender Beliebtheit, und mehrere Marken bieten mittlerweile von Prominenten inspirierte, weite Schnitte an.

Von ihrem goldenen Abendkleid auf dem roten Teppich bis hin zu ihrem lässigeren After-Party-Look hat Margot Robbie einmal mehr bewiesen, dass sie Trends setzt. Als Stilikone auf dem roten Teppich wie auch im Alltag fasziniert Margot Robbie bei jedem ihrer öffentlichen Auftritte.