Mit 35 Jahren bezaubert Margot Robbie in einem schimmernden Goldkleid

Léa Michel
Extrait du film « Le loup de Wall Street »

Bei der Met Gala 2026 in New York zog Margot Robbie erneut alle Blicke auf sich. Die australische Schauspielerin und Produzentin erschien in einem schimmernden goldenen Kleid, das die Fotografen auf den berühmten Stufen des Metropolitan Museum of Art sofort in seinen Bann zog.

Ein Auftritt bei der Met Gala 2026

Mit dieser eleganten und strahlenden Silhouette untermauerte der „Barbie“-Star ihren Status als Modeikone. Ihr Outfit, das komplett mit schimmernden Details besetzt war, fügte sich perfekt in die spektakuläre Atmosphäre der Met Gala ein, die für ihre gewagten und künstlerischen Looks bekannt ist.

Ein schickes Outfit vor einem unerwarteten Stilwechsel. Nach ihrem glamourösen Auftritt auf dem roten Teppich überraschte Margot Robbie alle mit einer deutlich lässigeren Wahl für die After-Party. Statt des eleganten Kleides trug die Schauspielerin locker sitzende Jeans und ein schlichtes weißes T-Shirt. Ein unerwarteter Kontrast, der die Internetnutzer im Nu begeisterte. Selbst in diesem minimalistischeren Outfit blieb Margot Robbie ihrem Stil treu und verlieh dem Ensemble mit High Heels und einer Paillettenjacke einen festlichen Touch.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Met Gala 2026 (@metgalaofficial_)

Looks, die Fans inspirieren

In den sozialen Medien lobten viele Nutzer diesen Wechsel von Eleganz zu Schlichtheit. Besonders Margot Robbies Wahl bequemer Kleidung nach einem so prestigeträchtigen Event wurde geschätzt. Jeans, ähnlich denen, die der Star trug, erfreuen sich ebenfalls wieder wachsender Beliebtheit, und mehrere Marken bieten mittlerweile von Prominenten inspirierte, weite Schnitte an.

Von ihrem goldenen Abendkleid auf dem roten Teppich bis hin zu ihrem lässigeren After-Party-Look hat Margot Robbie einmal mehr bewiesen, dass sie Trends setzt. Als Stilikone auf dem roten Teppich wie auch im Alltag fasziniert Margot Robbie bei jedem ihrer öffentlichen Auftritte.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
In einem „unkonventionellen“ Outfit zieht diese Athletin alle Blicke auf sich.
Article suivant
Die Reaktion der Schauspielerin auf die Kritik an ihrem Aussehen ist überraschend.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Die Reaktion der Schauspielerin auf die Kritik an ihrem Aussehen ist überraschend.

Nur wenige Tage nachdem sie in den sozialen Medien Kritik einstecken musste, sorgte Olivia Wilde bei der Met...

In einem „unkonventionellen“ Outfit zieht diese Athletin alle Blicke auf sich.

Die Met Gala 2026 bot erneut eine Vielzahl spektakulärer Looks, doch eine Gästin zog in diesem Jahr besonders...

Die 45-jährige Schauspielerin Jessica Alba teilt traumhafte Fotos von einem Boot.

Die amerikanische Schauspielerin und Unternehmerin Jessica Alba feierte ihren 45. Geburtstag so, wie sie lebt – intensiv und...

Im Wasser verzaubert Model Candice Swanepoel in einer traumhaften Kulisse.

„Dem Mond von der anderen Seite begegnet“ – mit dieser poetischen Bildunterschrift postete Model Candice Swanepoel, bekannt als...

„Was für eine Ähnlichkeit!“: Model Adriana Lima teilt ein Foto mit ihren Töchtern

Das brasilianische Model Adriana Lima steht seit über 25 Jahren im Rampenlicht. Diesmal präsentierte sie sich von einer...

Kaia Gerber, die Tochter von Cindy Crawford, fasziniert mit ihren Fotos

Das amerikanische Model und die Schauspielerin Kaia Gerber braucht keine spektakuläre Kulisse, um Aufmerksamkeit zu erregen. Ihr jüngster...